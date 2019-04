Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: Andrea elimina Giorgia? (Trono Classico)

Uomini e donne torna in onda oggi ripartendo dal trono over ma rimane il fatto che i giovani si avvicinano a grandi passi al momento delle scelte, che molto probabilmente andrà in scena in prima serata. Anche oggi Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta saranno protagonisti nella nuova registrazione del trono classico per una delle puntate che, a causa delle vacanze di Pasqua, vedremo agli inizi di maggio, ad un passo dal momento clou di questa seconda parte di edizione. Il primo ad andare al “patibolo” potrebbe essere proprio Andrea Zelletta. Lui è stato il primo dei nuovi tronisti del 2019 e dovrebbe essere lui il primo a scegliere visto la situazione in cui si trova. Al suo cospetto ci sono ancora quattro corteggiatrici ma tutto potrebbe cambiare proprio nella registrazione di oggi con una possibile eliminazione e novità importanti dopo le ultime esterne.

ANDREA ZELLETTA ELIMINA GIORGIA E SI PREPARA ALLA SCELTA?

Le cose potrebbero mettersi male proprio per Giorgia. La bella corteggiatrice è una delle ultime arrivate a Uomini e donne ma Andrea Zelletta non si è nascosto dietro un dito, anzi, si è lanciato subito su di lei mettendo in crisi tutte le altre ragazze, Natalia in primis. La Paragoni è stata ad un passo dalla scelta di Ivan Gonzalez e lo stesso Andrea l’ha seguita fino a dentro la villa per farle presente i suoi sentimenti ma adesso che lei si è dedicata a lui, tutto è cambiato e si è trovata a scontrarsi con le altre corteggiatrici alla pari se non peggio. Ma davvero oggi le cose cambieranno e Andrea sceglierà di eliminare Giorgia per concentrarsi sulle tre corteggiatrici che sono nel programma da più tempo di lei? Lo scopriremo solo con l’arrivo delle prime anticipazioni previste per oggi.

