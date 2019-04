Uomini e donne/ Gemma Galgani e i suoi in pausa per Pasqua? (Trono Over)

Gemma Galgani è destinata a rimanere single? Sembra proprio di sì visto che Uomini e donne si avvicina alla chiusura per questa edizione e i prossimi ponti e giorni di feste non saranno di aiuto alla dama torinese. I fan del trono over dovranno prepararsi ad una serie di cambiamenti che potrebbero mettere da parte dama e cavalieri del trono over a favore di vacanze e del trono classico, ma per quanto tempo dovranno fare a meno di Uomini e donne su Canale 5? Secondo le prime rivelazioni sembra che Uomini e donne non si fermerà una settimana e, quindi, da oggi fino a venerdì andrà in onda regolarmente regalando ai fan del trono over la maxi puntata fino a mercoledì pomeriggio. Le cose cambieranno poi la prossima settimana ma solo per via della Pasquetta. Il primo palinsesto di Canale 5 conferma che Uomini e donne non andrà in onda solo lunedì 22 ma sarà regolarmente in tv il resto della settimana.

GEMMA GALGANI FINIRA’ IN PANCHINA PER LE FESTE DI PASQUA?

Ebbene sì, nonostante il 25 aprile, sembra che Uomini e donne andrà in onda da martedì fino a venerdì ma non si capisce bene se a quel punto saranno i ragazzi del trono classico ad accontentarsi di una sola puntata in una settimana o saranno dame e cavalieri ad andare in onda due giorni anziché tre. Le anticipazioni si fermano a questo punto anche se i fan di Gemma Galgani non hanno di che preoccuparsi visto che la dama, comunque andranno le cose, non dovranno rinunciare alle evoluzioni della loro dama preferita tra vecchi amori con cui scontrarsi e nuovi corteggiatori e spasimanti. Cos’altro succederà adesso? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.

