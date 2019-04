VALENTINA VIGNALI/ A rischio squalifica per “mutanda pazza”? (Grande Fratello 2019)

Valentina Vignali è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La giocatrice di basket non è affatto passata inosservata all’interno della casa dove nell’ultime ore è stata protagonista di un piccolo incidente hot. La web star, infatti, dopo essersi preparata per la notte è entrata nel letto senza slip. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nello stendersi nel letto l’occhio vigile delle telecamere ha ripreso questo momento hot che non è passato inosservato sui social. La modella e giocatrice di basket si è mostrata così senza veli facendo storcere il naso a tantissimi utenti e telespettatori al punto che c’è già chi parla di una possibile squalifica durante la puntata di lunedì 15 aprile. Sara davvero così? Sicuramente Barbara D’Urso tornerà sulla questione e chissà che durante la diretta non possa riprenderla per questa sua scelta assolutamente discutibile.

Valentina Vignali: il confronto con Cristian Imparato

All’interno della casa del Grande Fratello 16, Valentina Vignali è molto attiva e presente. Questa settimana, infatti, la giocatrice di basket ed influencer si è confrontato con Cristian Imparato affrontando discorsi importanti e di attualità. Alcuni inquilini all’interno della casa si sono confrontati su un tema molto attuale come quello delle adozioni gay. Cristian Imparato che, proprio al GF 16 ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità, non ha nascosto il suo desiderio di avere un giorno un figlio: “Io vorrei avere un figlio. Mi piacerebbe diventare padre indipendentemente dal fatto che possa trovare un fidanzato. Potrei crescerlo anche da solo. Quanti bambini crescono soli con i nonni o con la madre o il padre?”. La Vignali, invece, non si è schierata a favore dell’ex bambino prodigio di Io Canto, anzi ha espresso i suoi dubbi su una possibile adozione da parte dei gay. “Io invece non sono troppo d’accordo” ha detto la Vignali. “E’ una questione molto delicata. Io sono molto tradizionalista. Credo fermamente nella casa, nella famiglia con la madre donna e il padre uomo. Io la penso così. Poi sicuramente un bimbo sta meglio in una famiglia serena che in situazioni difficili dove le madri e i padri fanno macelli. Però sono tradizionale io”.

La “Vignalona” al Grande Fratello: “Su Instagram guadagno…”

Non solo giocatrice di basket, ma anche influencer da 2 milioni di follower. Di chi parliamo? Naturalmente di Valentina Vignali, la cui popolarità è destinata ad aumentare dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello 16. La Vignali, infatti, ha raccontato quanto guadagna con la sua attività di influencer e web star: “Si va dai 300 euro fino ai 2 o 3 mila euro a post. Dipende, quando superi il milione di follower si parla di migliaia di euro per ogni sponsorizzazione, anche fino a 5 mila euro”. Rivelazioni che hanno spinto Cristian Imparato a commentare: “Ma è davvero conosciuta? Questo suo profilo da 2 milioni di follower mi fa strano”. In difesa della Vignali è arrivato Michael Terlizzi: “Guarda, io la conoscevo già prima. Non di persona, però sui social mi è capitato spesso di vedere le sue foto. Diciamo che è abbastanza conosciuta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA