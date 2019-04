Amici 2019/ Loredana Berté contro Rudy Zerbi: il pubblico si schiera con…

Loredana Berté continua ad essere grande protagonista in questa nuova edizione del serale di Amici 18. Sabato scorso il giudice speciale è riuscito nel suo intento: quello di far uscire Jefeo, per lei, meno talentuoso e quindi meritevole degli altri allievi rimasti in gara. E la soddisfazione provata per questo risultato, la Berté l’ha manifestato in una nuova lunga lettera, postata anche sui social di Amici, nella quale promette ulteriori proposte “rivoluzionarie”. L’attacco più forte continua però ad essere ai professori del talent di Canale 5, ai quali è pronta a dimostrare di aver ragione anche su altri due allievi: Mameli e Alvis, entrambi cantanti della squadra bianca. Per la Berté, i due non meritano di proseguire la corsa alla vittoria, ed è pronta a dimostrarlo richiedendo nuove prove o provvedimenti.

LOREDANA BERTÈ VS ZERBI: IL WEB SI SCHIERA CON..

A differenza di quanto accaduto la settimana scorsa, al momento i professori di Amici 18 hanno deciso di non replicare alle nuove frecciatine di Loredana Berté. Lo stesso Rudy Zerbi, per il quale sono arrivate le stoccate più evidenti, ha deciso di silenziare, almeno per il momento. Ma cosa ne pensano, invece, i telespettatori da casa? Sono in molti ad appoggiare il pensiero della Berté e criticare quello di Rudy Zerbi, soprattutto per quanto riguarda Giordana che lui ha criticato anche nel corso della puntata di sabato scorso. In questo senso, ecco alcuni dei commenti del web: “Se Giordana è sempre la stessa Tish può andare a cantare al karaoke.”; “Giordana fa venire i brividi ogni volta che la sento,non sono per niente d’accordo con Rudy!”

