Amici serale 2019, la rivoluzione di Loredana Bertè/ Cos’ha combinato?

Amici serale 2019 di Maria De Filippi, uno dei talent più belli della tv italiana, che come abbiamo potuto constatare lo scorso sabato, ancora una volta ha cambiato il suo regolamento, è riuscito a crescere nei confronti di Ballando con le stelle, ottenendo 3.939.000 telespettatori con il 21.70%, mentre lo show di Milly Carlucci con 4.040.000 è riuscita a raggiungere il 22.71% di share. Infatti, grazie alle news introdotte all’interno del regolamento, la prima manche del talent della De Filippi è stata decisa dal televoto, come da richiesta di Loredana Bertè, e ha visto vincere i Bianchi. Jefeo dei Blu quindi, è stato scelto come componente della squadra perdente a rischio eliminazione. Ma le sorprese non sono finite qui, visto che anche la seconda manche è stata vinta dai Bianchi (grazie alla votazione mista professori e Bertè) e ad affiancare Jefeo, dopo un’altra capriola del regolamento, è stata ballerina dei blu Valentina. Ad essere eliminato è stato il cantante dei Blu Jefeo. Non sono mancate le polemiche e i battibecchi tra i ragazzi neanche durante la terza puntata del talent, che dal punto di vista artistico invece, grazie alle eccellenti esibizioni degli stessi, è stata un crescendo emozionale pazzesco.

Amici serale 2019, la Bertè 2.0

Umberto, ballerino della squadra bianca di Amici, si è esibito in maniera magistrale in una prova d’interpretazione su una storia d’amore toccante, dimostrando non solo la sua versatilità, ma anche di essere un bravissimo interprete riuscendo a trasformare i movimenti del corpo dettati dalla coreografia in emozioni, e poi Alberto con un medley di canzoni napoletane, ha commosso la commissione e il pubblico, per non parlare di Rafael e Vincenzo nella sfida di classico, due perle rare, numeri uno ecc. Per quanto riguarda Rafael ballerino classico dei bianchi, dovrebbe solo forse migliorare un po’ sull’interpretazione, quando si ritrova a ballare altri stili, visto che chi va agli spettacoli , spesso ha conoscenze tecniche di ballo pari a zero. Ma tornando a Loredana Bertè , dopo l’eliminazione di Jefeo, ha rivelato di essere pronta ad avanzare una nuova proposta rivoluzionaria alla produzione affinché il vero talento degli allievi in gara possa essere messo in evidenza. Infatti, nel nuovo comunicato ufficiale, pubblicato sulla pagina Instagram di Amici, Loredana ha spiegato cosa ne pensa dell’uscita di Jefeo e ha fatto altre precise richieste. Chi lo sa… Magari saranno accettate anche queste? Oppure non sarebbe più bello dare anche durante la fase di eliminazione, attraverso il televoto al pubblico il potere decisionale? Per scoprirlo non dobbiamo far altro che aspettare la prossima puntata del talent perché… “Fare facilmente ciò che gli altri trovano difficile è talento; fare ciò che è impossibile al talento è genio” Henri Frederic Amiel, come quello dei ragazzi di Amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA