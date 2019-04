Belen Rodriguez/ Nuovo attacco degli haters: ecco per quale motivo

Gli haters contro Belen Rodriguez

Belen Rodriguez continua a spaccare l’opinione pubblica anche senza fare pressoché nulla. Nonostante la showgirl argentina abbia deciso di stare accuratamente lontana dal mondo del gossip, ogni occasione è buona per potere parlare di ciò che fa, accusandola anche di non essere una buona madre per il piccolo Santiago. Lei, se prima rispondeva agli haters, adesso ha deciso di maturare sotto questo punto di vista, lasciando le chiacchiere sterili lontane da lei e dalla sua ritrovata serenità tra le braccia di Stefano De Martino. Ed infatti, così come proprio la cronaca rosa vociferava ormai da tempo, i due hanno deciso di riprovarci, del resto “Non tutti i divorzi riescono col buco”, ha affermato di recente il ballerino campano raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. La conduttrice di Colorado, nonostante voglia restare a debita distanza dai pettegolezzi inutili, continua ugualmente a pubblicare scatti bollenti, per fare impazzire gli estimatori. Ecco perché, tra gli ultimi compare sul suo profilo ufficiale di Instagram, una fotografia che la ritrae al fianco di un cavallo in intimo. “Bellissima!” e “Sei stupenda!!!”, si legge tra i commenti.

Belen Rodriguez accusata di essere una pessima madre

Nel frattempo, tra uno scatto e l’altro, è anche nuova bufera per Belen Rodriguez. La conduttrice di Colorado è stata colpevolizzata dagli utenti della rete che l’hanno accusata addirittura di essere una pessima madre. Gli haters, hanno puntato il dito contro l’argentina proprio per uno scatto realizzato alcuni giorni addietro. La Rodriguez che su Instagram vanta più di 8 milioni di follower, purtroppo si trova spesso sotto accusa. Ultimamente, i leoni da tastiera l’hanno anche accusata di viziare troppo il piccolo Santiago. “Sei una pessima madre”, gli hanno scritto alcuni utenti. Altri invece, l’hanno accusata anche di ostentare una vita troppo lussuosa. “Vola basso, fare così non ti rende affatto onore, anzi”, le ha scritto qualcuno. E poi ancora: “Hai il jet privato ed io una punto. E allora? Ti credi migliore di me?”.

