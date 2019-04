Eleonora Daniele, gaffe “Tu e Terzi insieme da agosto”/ Ma la Ventura era con Gerò…

Eravamo tutti con gli occhi e le orecchie puntate su Pamela Prati e il suo misterioso matrimonio ma alla fine è Eleonora Daniele che regala al pubblico un nuovo possibile scoop a Storie Italiane. Ospiti in studio sono Giovanni Terzi e Simona Ventura, per la prima volta in tv insieme, e proprio i due si raccontano tra esperienze comuni, dolori e passioni, e la stessa conduttrice ha confermato: “Dopo qualche mese dall’aggressione è arrivato lui ed è stato pazzesco”. La loro storia d’amore è travolgente, i due si guardano con gli occhi a forma di cuore e si fanno complimenti a vicenda e questo fa impazzire i fan che li trovano davvero carini insieme ma la notizia non è questa bensì la possibile gaffe fatta proprio di Eleonora Daniele in chiusura dell’intervista. Prima di salutare i suoi ospiti, la conduttrice ha voluto dire la sua su un incontro estivo fatto con loro e alla fine si lascia sfuggire qualcosa che, forse, non avrebbe dovuto dire su Simona Ventura…

LA GAFFE DI ELEONORA DANIELE

Ma cosa ha detto di così grave Eleonora Daniele? La conduttrice ha concluso: “Vi racconto questa cosa, io quest’estate in Sardegna il giorno prima ho visto te, il giorno dopo ho visto lui, voi non vi parlavate ancora, a settembre vi ho trovato insieme“. In quel momento scoppiano le risate. I due negano e parlano di fine novembre e dicembre e così Eleonora Daniele si corregge subito dicendo “No, settembre no, cos’era? Novembre, dicembre, gennaio….”. Fatto sta che la liason tra i due è stata confermata sui social solo a gennaio da Simona Ventura e che a fine giugno, proprio su Instagram, scriveva ancora dediche importanti al suo compagno di allora Gerò Carraro, e allora dove sta la verità? All’epoca si è parlato di un possibile tradimento da parte di lui ma forse la loro relazione era naufragata già da un po’…

