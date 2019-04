Francesca Brambilla/ Confronto con Valentina Vignali al Grande Fratello 16?

Con l’ingresso di Valentina Vignali nella Casa del Grande Fratello 16, si è tornati a parlare del rapporto con il suo ex Stefano Laudoni e dell’ormai ben noto tradimento. Il cestista, infatti, l’avrebbe tradita con Francesca Brambilla che tutti conoscono come la “Bona Sorte” di Avanti un altro! A confermarlo è stato proprio la Vignali che ha fatto il nome della Brambilla durante la seconda diretta del Grande Fratello, cosa che ha scatenato il web che, belle ultime ore, si è riversato sul profilo Instagram della bionda influencer e showgirl. Tantissime le critiche che Francesca ha ricevuto sul web, tra chi la accusa di essere una “sfascia coppie” e chi, invece, usa termini meno carini di questo. Ma come ha reagito Francesca Brambilla a tutto questo?

Francesca Brambilla, silenzio sui social: presto confronto con la Vignali?

Francesca Brambilla, influencer e modella da oltre 800mila follower su Instagram, al momento non ha risposto in alcun modo alla gogna pubblica e alle accuse scatenatesi dopo che la Vignali ha associato il suo nome al tradimento subito in diretta al Grande Fratello. Spulciando sul suo profilo Instagram non si trovano infatti tracce di frecciatine, stoccate o repliche all’ex di Stefano Laudoni. Proprio Valentina ha inoltre affermato che il flirt tra Francesca e Stefano “è durato 3 settimane”, sottolineando la poca importanza che la Brambilla avrebbe comunque avuto per lui. Ma se sul web Francesca non risponde, potrebbe farlo presto, entrando nella Casa del Grande Fratello 16. Chissà che Barbara d’Urso non la inviti in una delle prossime puntate.

