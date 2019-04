Gennaro Lillio e Guendalina Rodriguez sono fidanzati?/ Scoop a Pomeriggio 5

Gennaro Lillio che si è presentato nella casa del Grande Fratello 2019 come single, in realtà, sarebbe impegnato? A svelare un clamoroso scoop sul bello della casa nonchè ex fidanzato di Lory Del Santo è Roger Garth che, ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 16 aprile, a Barbara D’Urso, ha raccontato di essere stato contattato da una persona su Instagram che gli avrebbe raccontato alcuni dettagli sulla vita privata di Gennaro. Roger Garth, tuttavia, prima di svelare la notizia, avrebbe verificatoili tutto guardando foto e screenshot dai quali sarebbe emersa una lunga relazione tra Gennaro Lillio e Guendalina Rodriguez, una trans che avrebbe voglia d’incontrarlo per un confronto faccia a faccia. Una rivelazione che potrebbe cambiare il futuro nella casa di Gennaro che, sin dai primi giorni, ha instaurato un rapporto speciale con Mila Suarez.

GENNARO LILLIO E GUENDALINA RODRIGUEZ HANNO AVUTO UNA STORIA? SCOOP DI ROGER GARTH

“Il bel Gennaro, il ragazzo napoletano biondo con gli occhi azzurri” – esordisce così Roger Garth a Pomeriggio 5 annunciando il suo scoop – “pare che in realtà non sia realmente single. Dico parrebbe anche se ho visto perchè mi ha scritto una persona su Instagram e ho visto foto e screenshot perchè ciò che dico lo verifico sempre“, aggiunge. Roger Garth, poi scende nei dettagli e svela anche l’identità della persona con cui Gennaro avrebbe avuto una lunga relazione. “Pare che abbia avuto una lunga frequentazione con una ragazza che ora vorrebbe incontrarlo. Questa ragazza si chiama Guendalina Rodriguez, è transessuale e ha vinto anche dei premi ed è moto arrabbiata perchè ha ricevuto dei messaggi che la intimavano a non dire queste cose. Io ho letto queste cose con la foto e il numero di Gennaro”. Lo scoop di Roger Garth scatena la reazione di Barbara D’Urso: “ma mi fate fare un Grande Fratello tranquillo?“, chiede la D’Urso chiudendo la questione.

