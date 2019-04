Grande Fratello 2019, pagelle 2a puntata/ Nomination Serena, Ambra, Enrico, Gianmarco

Pagelle Grande Fratello 2019 seconda puntata

La seconda puntata del Grande Fratello 2010 non ha deluso le attese, anzi le ha superate. Alla fine in nomination sono andati Serena, Ambra, Enrico, Gianmarco. Barbara D’Urso ha vinto la sua ennesima sfida televisiva tenendo incollato il pubblico davanti al teleschermo per tutta la serata. Prima con lo scontro tra Mila Suarez e Delia Duran, poi con il confronto acceso tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato. Durante la serata sorprese e colpi di scena continui, a cominciare dall’ingresso nella casa delle sorelle De Andrè e del farmacista Lemme. Nelle nostre pagelle del giorno dopo diamo un bel 9 a Mila Suarez, che dopo aver fronteggiato la rivale in amore Delia Duran, ha lanciato alcune stoccate roboanti all’ex Alex Belli, a proposito del suo nuovo seno. “Il mio seno? L’ha pagato ma non l’ha toccato. Che poi ne ha pagato una parte…o meglio lo hanno pagato gli sponsor di Instagram. Alex Belli ci avrà messo sì e no il 30% non è che l’ha pagato tutto”. La Suarez è stata una delle assolute protagonista della serata e siamo certi che anche nelle prossime puntate ci regalerà grandi soddisfazioni.

Cristiano Malgioglio show

Prima è intervenuto sulla diatriba familiare tra Ivana Icardi e suoi fratello Mauro, famoso attaccante dell’Inter, poi è sbottato con la D’Urso perchè gli ha tolto la parola. “Ma ogni volta che parlo io dobbiamo chiudere o andare veloci? Ma allora me ne sto zitto e non parlo più. Faccio come una mummia egizia. Anzi già che ci sono me ne vado in Egitto”. Uno spasso Malgioglio, che oscura ampiamente la collega Iva Zanicchi statica e poco partecipe alla trasmissione. Voto 8 per Cristiano, solo 5 per la sua spalla. Malgioglio ha poi proseguito il suo show attaccando Mauro Icardi, dopo le pesanti accuse avanzate della sorella Ivana: “Se è vero quanto dice la sorella, un ragazzo milionario che non aiuta la madre che lavora in una fabbrica, non è un buon esempio, è orribile ed è imperdonabile” ha commentato. Quindi la risposta amara di Ivana, che siamo certi emergerà sempre più nel corso delle prossime settimane: “Questa cosa mi fa stare malissimo. Io non voglio un euro da mio fratello, voglio solo amore, voglio aiutare i miei genitori”. Voto 7.

Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi dribbla Barbara D’Urso: “Non è vero! Non sono gay!”

Durante la seconda puntata del Grande Fratello, ampio spazio è stato dedicato a Michael Terlizzi, con cui la D’Urso ha dialogato a lungo per capire il suo orientamento sessuale. Tutto è nato dal confronto piuttosto teso con Cristian Imparato, che in settimana aveva ipotizzato che il coinquilino potesse essere omosessuale. Michael Terlizzi si merita almeno un 8 nelle nostre pagelle, perchè è stato bravissimo a gestire la pressione mediatica che la D’Urso gli ha catapultato contro durante la diretta. “Credo sia stato ingigantito tutto. Voglio essere chiaro e non voglio dare adito a voci, io non sono omosessuale” ha ribadito a più riprese durante la serata, malgrado la resistenza di ‘Barbarella’. Poi il filmato del padre Franco, le lacrime di Michael che per alcuni avrebbero messo in dubbio la sua mascolinità. Nessun problema in realtà, il pianto sincero di Terlizzi è solo il simbolo di una spiccata sensibilità.



