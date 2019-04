IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 16 aprile: Isaac e Antolina sempre lontani

Come ogni settimana, il martedì sera di Rete 4 è dedicato alle emozioni che regalano le soap opera spagnole al pubblico italiano. Prima del nuovo appuntamento serale con Una Vita, oggi, 16 aprile, alle 21.25, andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera che, trasmessa per la prima volta in Italia a giugno del 2010, continua ad appassionare milioni di telespettatori che, oltre a seguire il quotidiano appuntamento pomeridiano, aspettano con ansia anche la puntata serale. Al centro della trama odierna ci sarà, ancora una volta, il matrimonio di Isaac e Antolina, ma anche i rapporti, ormai tesi, tra Saul e Julieta e Raimundo che ha deciso di cacciare entrambi dalla villa, ma cosa accadrà con esattezza? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: IL RICATTO DI ANTOLINA

Con la partenza di Elsa che, dopo la morte del padre ha deciso di lasciare per sempre Puente Vejo non sopportando di vedere insieme Isaac, il grande amore della sua vita, con la donna che, con la sua cattieria, le ha rovinato la vita, Antolina pensava di poter essere finalmente felice con il marito e di averlo tutto per sè. In realtà, Isaac fatica a dimenticare Elsa al punto da rifiutare puntualmente la moglie. Antolina, però, non si arrende e per conquistare definitivamente il marito, decide di aiutarlo ad ottenere il prestito dal direttore della banca, necessario per poter reaizzare i suoi progetti lavorativi. Antolina, così, ottiene quello che vuole ricattando il direttore. Isaac resta sorpreso dal gesto di Antolina che torna a sedurlo, ma il carpentiere, per l’ennesima volta, la rifiuta.

IL SEGRETO: JULIETA E SAUL CONTRO RAIMUNDO?

Julieta e Saul continuano ad essere sospettosi nei confronti di Gonzalo e Fernando il quale è convinto che Raimundo abbia deciso di mandarli via per la sceta di Saul che ha accettato di lavorare per Severo nonostante quest’ultimo sia stato uno degli acerrimi nemici di Francisca. Julieta, decisa a scoprire cosa nascondono Fernando e Gonzalo, cerca di convincere Raimundo a far restare alla villa sia lei che Saul, ma Ulloa è ormai deciso e li manda via. Gonzalo, nel frattempo, esige il denaro da Fernando che continua a fare il doppio gioco e, pur continando ad indagare per scoprire le vere intenzioni del suo nemico, gli concede una parte del denaro richiesto. Nel frattempo, a Puente Vejo, sta per tornare Maria…



