Jefeo dopo Amici 18/ Parla il papà Marco Migliano: “Ecco perché ha nominato Ludovica”

L’ultimo eliminato di Amici 18 è Jefeo. Il trapper della squadra Blu ha lasciato definitivamente il serale e la Casetta che divideva con la sua squadra per tornare nella sua Milano. I fan si saranno però accorti che le ultime ore, Jefeo le ha trascorse con Ludovica Caniglia, confermando che tra loro c’è del tenero. Eppure, in vista di ciò, sono in tanti a chiedersi ancora perché Jefeo abbia nominato proprio Ludovica (che è poi uscita dalla scuola) visto il sentimento che li lega. A spiegarlo è Marco Migliano, padre del trapper, alle pagine di DiPiù. “Mio figlio è andato ad Amici per diventare un cantante professionista e per lui, ora, viene prima la musica e poi tutto il resto. – esordisce – Sono rimasto stupito che abbia ‘nominato’ Ludovica, ma è coerente con il suo carattere: è molto serio e non voleva fare preferenze solo perché sono fidanzati”, svela.

“Jefeo prima di entrare ad Amici aveva una fidanzata”

Ma è ancora il papà di Jefeo a svelare che, poco prima di entrare nella scuola di Amici 18, suo figlio aveva già una fidanzata. “Ne aveva avuta una fino alla scorsa estate. Una ragazza di qui, di Cesano Boscone. Poi si sono lasciati. Lei era innamorata, lui un po’ meno. Sono andati avanti un po’. Si sono lasciati e ripresi più volte finché si sono lasciati definitivamente con dispiacere, ma senza traumi”. Marco Maniglio racconta, inoltre, che all’inizio era la figlia indirizzata verso il canto e non Jefeo: “Mio figlio Fabio non ci ha mai dato problemi – ammette – Non avevamo notato che avesse talento per la musica. Noi avevamo puntato su nostra figlia Erika: ha una voce bellissima, le avevamo fatto studiare canto, ma lei non era interessata e, infatti, si è diplomata in moda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA