L’AQUILA GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni 16 aprile: Franco e Silvia cercano Costanza

L’AQUILA GRANDI SPERANZE: LA FICTION

La prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 16 aprile 2019, vivrà il debutto della fiction L’Aquila Grandi speranze, con la regia di Marco Risi e diversi protagonisti dello spettacolo italiano. Il cast raccoglie infatti artisti come Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiaro, Carlotta Natoli, Francesca Inaudi, Giorgio Marchesi, Valentina Lodovini e molti altri. L’interesse degli spettatori del nostro Paese è già alta, proprio per via di quella trama che ci riguarda da vicino e che ci accompagnerà con un tuffo nel passato a quanto accaduto dieci anni fa nella città abruzzese. Ritorneremo a quel periodo terribile in cui gli aquilani hanno dovuto mettere da parte se stessi e la decisione di lasciar agire le istituzioni, per ricominciare a ricostruire la città con la sola forza della popolazione. Non parleremo del terremoto in questo caso, ma di tutto ciò che è accaduto un anno e mezzo dopo, quando la cittadinanza preferirà non rimanere trincerata dietro la zona rossa in cui sono ancora presenti delle macerie. Il cast ci aiuterà a scoprire il diverso punto di vista delle generazioni degli adulti e dei ragazzi, la storia di alcune famiglie, il dramma di aver perso tutto e quella grande speranza che è già presente nel titolo. Sei episodi per scoprire che cosa succederà a Gianni Fiumani, il personaggio di Tirabassi che vedremo fra i più attivi e decisi nel portare avanti la ricostruzione. Nonostante il problema non lo riguardi da vicino, sceglierà di combattere al fianco dei concittadini per assicurare che i diritti della popolazione vengano rispettati.

Al suo fianco la Lodovini nei panni di Elena, la moglie che vedremo combattere con la propria solitudine ed il ruolo di mamma, grazie al figlio Simone. Quest’ultimo verrà interpretato da Gabriele Fiore. Marchesi sarà invece Franco Basile, che cercherà di scoprire dove si trovi Costanza, la figlia che ha perso la notte del terribile terremoto. Potrà contare sul sostegno della moglie Silvia, interpretata dalla Finocchiaro. Anche questa coppia ha un altro figlio, il personaggio di Andrea Pittorino che conosceremo grazie al nome di Andrea. Grande attesa anche per scoprire il ruolo di Luca Barbareschi, che assumerà i panni di Riccardo De Angelis per interpretare l’antagonista della storia. Il costruttore infatti si propone per rimettere in piedi l’intera città, ma vuole anche approfittare dei lavori per dare un’impronta del tutto diversa a L’Aquila. Dovrà però vedersela con Gianni, deciso a mantenere la sua città com’era in origine.

ANTICIPAZIONI DEL 16 APRILE 2019

EPISODIO 1 – Nel 2010, la città de L’Aquila è ancora in ginocchio a causa del terremoto che ha sconvolto la regione e tutti i cittadini che vi abitano. E’ trascorso un anno e mezzo da quando i cittadini hanno perso tutto, sia i propri affetti che la casa e soprattutto la voglia di ricominciare di nuovo. Alcuni ragazzini decidono però di non fermarsi di fronte alla barricata che impedisce l’accesso in una particolare zona della città. Intanto, Franco e Silvia lottano ancora per scoprire che cosa sia successo a Costanza, la figlia di cui hanno perso le tracce la notte del terremoto. Anche se sembrano non esserci indizi utili, la coppia sceglierà di non arrendersi. Gianni raccoglierà per primo il testimone per avviare la ricostruzione, facendolo diventare il suo obbiettivo principale. Il primo successo sarà riavere la casa, nel pieno centro storico. Dovrà però fare i conti con l’arrivo di un costruttore ambizioso che da Roma raggiungerà L’Aquila per imporre le proprie idee. La comunità si unirà così in una manifestazione per contrastarlo.



