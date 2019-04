Le Iene show/ Diretta e servizi 16 aprile: Vladimir Luxuria e gli incontri su Tinder

Martedì 16 aprile, in prima serata su Italia 1, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band, conducono un nuovo appuntamento de Le Iene show, la trasmissione ideata da Davide Parenti che, trasmessa per la prima volta nel 1997, continua ad appassionare il pubblico. La puntata domenicale condotta da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, ha incollato davanti ai teleschermi 2.052.000 spettatori con l’11.5% di share nonostante l’importante concorrenza di Che tempo che fa e dell’ultima puntata della fiction di canale 5 L’amore strappato. I servizi d’attualità realizzati dai diversi inviati, dunque, continuano ad appassionare i telespettatori di Italia 1. Quali saranno, dunque, i servizi in onda questa sera? Andiamo a scoprire tutto.

LE IENE SHOW: VLADIMIR LUXURIA E GLI INCONTRI SU TINDER

Dopo Taylor Mega, questa sera, la sorpresa degli utenti di Tinder che cercano piacevoli incontri sarà Vladimir Luxuria. Mary Sarnataro, esattamente come ha fatto con Taylor Mega, ha aperto a Vladimir Luxuria un falso profilo Tinder dal quale non si capisce né chi è né che è transessuale. Vittime di tutto sono tre uomini ignari che, dalla chat, sperano di poter avere un piacevole incontro. Tra questi, come anticipa un video delle Iene, ci sarà anche Alessandro che riconoscerà subito Vladimir. Nonostante tutto, però, accetterà di restare con lei e bere un bicchiere di vino. Luxuria cercherà di conquistare sia Alessandro che gli altri due uomini, ignari di aver risposto ad una chat con l’opinionista.

CICCIOLINA CONTRO ROCCO SIFFREDI TRA I SERVIZI DELLE IENE

Tra i servizi della puntata de Le Iene Show in onda questa sera ci sarà anche quello su Cicciolina che, negli scorsi giorni, ha svelato di non avere più niente e che dovrà vendere tutto ciò che ha. L’inviato delle Iene, per saperne di più, ha incontrato Cicciolina che, tuttavia, non ha gradito la visita dell’inviato, soprattutto quando ha cominciato a fare domande su Rocco Siffredi. Fiippo Roma, in particolare, ha chiesto a Cicciolina il nome dell’attore che ha detestato sul set. a Iena ha ipotizzato che potesse trattarsi di Rocco Siffredi e, di fronte a tali parole, Cicciolina ha cacciato di casa l’inviato con l’aiuto del figlio Ludwig Koons che ha detto:“Non voglio fare pubblicità a un coglione”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA