Meghan Markle ha già partorito?/ “Baby Sussex è nato, l’annuncio a Pasqua”: lo scoop!

Meghan Markle ha già partorito? È quello che in tanti si chiedono nelle ultime ore di fronte ad alcune indiscrezioni e indizi che si stanno facendo largo sul web. È ormai qualche giorno che si parla della possibilità che la duchessa di Sussex abbia già portato alla luce il primo figlio del principe Harry. La gravidanza è infatti agli sgoccioli e non è un segreto che la coppia prediliga festeggiamenti privati per la nascita del suo primogenito. Secondo le indiscrezioni, il parto di Meghan sarebbe dunque avvenuto in privato. Una scelta della Duchessa e di Harry voluta soprattutto per evitare il caos mediatico. E se queste indiscrezioni hanno alimentato il gossip delle ultime ore, un importante indizio sarebbe arrivato proprio di recente.

BABY SUSSEX È NATO? INDIZI CHE CONFERMANO

Sulla pagina Instagram del duca e della duchessa del Sussex, Meghan e Harry, è stato pubblicato un post per ringraziare i sudditi per le offerte fatte a colui che viene proprio nominato come “Baby Sussex“, e che saranno devolute alle varie associazioni benefiche. Il testo del post recita: “Meghan e Harry avevano chiesto a tutti di non inviare regali per il Baby Sussex ma, piuttosto, di fare donazioni, a quest’uopo la coppia aveva individuato varie organizzazioni in tutto il mondo a cui destinare un aiuto, piccolo o grande. Dopo aver constatato che in molti, dall’intero globo, hanno aderito a questa benefica e proficua “lista nascita”, i reali hanno pubblicato su Instagram i loro ringraziamenti, lo hanno fatto con il desiderio che ciascuno conoscesse l’impatto del proprio sostegno”. Che sia proprio questa, quindi, la conferma della nascita del Royal Baby? C’è da aggiungere che, secondo il Daily Mail, il bebè potrebbe essere mostrato a Pasqua, che coincide con il compleanno della Regina Elisabetta.

