Michele e Armando, lite a Uomini e Donne/ Urla in studio: “Finto, non mi fai paura!”

Michele e Simona siedono al centro dello studio di Uomini e Donne per discutere del loro rapporto. I due neppure si salutano, poi Simona svela cosa è accaduto: “Ho ricevuto un messaggio da Michele, in cui scriveva che io sono un incoerente, una falsa. Che ci è rimasto male perché ho detto che è falso e costruito. Ma perché mi hai detto se vogliamo uscire dopo la fine della puntata quando in studio, davanti alle telecamere, hai detto basta, che volevi chiudere?” Michele però replica molto stizzito alle sue insinuazioni: “Ho difficoltà a rimanere calmo. Io divo rinascere, perché sono diventato stupido all’improvviso… Tu mi offendi, offendi la mia intelligenza! Io ne conosco uno bravo e te lo presento!” Di fronte a questa scena, Armando Incarnato non riesce a rimanere in silenzio.

LITE TRA ARMANDO E MICHELE: CAOS IN STUDIO!

Armando prende parola nello studio di Uomini e Donne e attacca duramente Michele: “Lui non riesce a confrontarsi con uno che è superiore a te, non ce la fa!” Poi continua: “Uno che si organizza con una donna e lo sa da tre giorni e non ha neppure la premura nel prenotare un ristorante o aggiustarsi per il primo appuntamento.. Io mi chiedo come mai questa persone è uscita con tre donne diverse, non ha fatto nulla, è sempre arrivato in ritardo, non offre una cena, un aperitivo… Ti porta a mangiare il gelato! Ma che uomo sei? Tu che ti dici così elegante..” Ma le accuse non si frenano, scatenando una vera e propria lite dai toni molto alti in studio. Armando infatti ancora accusa: “Sei finto, non hai argomentazioni! Stai zitto che non sai come si corteggia una donna!”

