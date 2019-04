NADIA TOFFA, “OGGI CHEMIO CON MIA MAMMA”/ Foto su Instagram, lotta al tumore commuove

La lotta di Nadia Toffa contro il tumore continua. Da sempre la conduttrice de Le Iene Show si concede ai fan anche nei momenti più duri, quelli che coincidono per esempio con i suoi cicli di chemioterapia, convinta com’è che nessuno debba “vergognarsi” della propria lotta contro la malattia. Ecco allora che ogni tanto sul profilo Instagram della Toffa spuntano delle foto poco “ordinarie” che la immortalano mentre si trova in ospedale per proseguire nelle cure che si spera un giorno riescano a condurla definitivamente fuori dall’incubo rappresentato dal cancro. La novità di oggi è rappresentata da uno scatto che vede la Toffa non più in solitudine all’interno della stanza d’ospedale che ospita il suo ciclo di cure bensì in piacevole compagnia. Vicino a lei c’è una delle persone più importanti della sua vita: la sua mamma.

NADIA TOFFA, “OGGI CHEMIO CON MIA MAMMA”

Proprio Nadia Toffa non ha nascosto ai propri fan la gioia provata nell’avere accanto a sé, in un momento personale così complicato come può essere quello di chi affronta una chemioterapia, la propria amatissima mamma. Questo il commento a margine dello scatto pubblicato su Instagram, che potete vedere qui sotto, pubblicato da Nadia:”Buongiorno ragazzi; oggi giorno di chemioterapia. Si sorride sempre; oggi poi ho una compagna d’avventura speciale. La mia dolcissima mammina. Baci solari e viva la vita sempre. Buona giornata amici carissimi”. La foto della Toffa in compagnia della mamma, pubblicata meno di un’ora fa, ha già ottenuto oltre 28mila likes: una conferma ulteriore dell’affetto che il pubblico italiano nutre nei confronti di questa coraggiosa combattente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA