Pasqualina e Antonio/ Discorsi hot a Uomini e Donne: “Il campanello funziona ancora”

Grosse risate a Uomini e Donne nella nuova puntata del trono Over. Il momento dedicato a Pasqualina e Antonio diventa infatti una parentesi divertentissima quando cavaliere e dama iniziano a parlare della loro conoscenza e di quello che potrà accadere nei prossimi giorni. “Io quello cerco, un uomo che non mi fa far più da mangiare” ammette la dama 84enne. Antonio però precisa “Io cerco la compagna per la compagnia, per stare insieme”. Da qui la battuta di Pasqualina che dà il via ad un discorso abbastanza piccante: “Io lo cerco per tutto! Per me quella cosa non è l’ultima… Noi ci conosciamo, facciamo una bella conoscenza di tutto. Se nasce qualche altra cosa… perché no?!” Il pubblico è in delirio, ma i punti di vista di Antonio e Pasqualina sono differenti.

Discorsi piccanti a Uomini e Donne

Antonio, nello studio di Uomini e Donne, infatti precisa: “Può anche succedere ma è l’ultima cosa. L’amore verrà dopo, se ci si vuole bene verrà anche quello. La cosa più importante è la compagnia!” Per Pasqualina “quella cosa” rimane importante ma Gianni Sperti la tranquillizza: “Antonio sta dicendo che il campanello funziona ma è l’ultima cosa. Prima la conoscenza, poi vedete il resto”. Pasqualina si convince, così Maria De Filippi chiede loro se vogliono ballare. “Si, un lento” dichiara Antonio, ma Pasqualina non ne è felice “Avrei voluto un ballo veloce, mi va proprio tutto storto!” ammette. Intanto in studio le risate per la scena continuano e coinvolgono tutti!



