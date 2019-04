Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 16 aprile: Banca e Diego finalmente insieme

Martedì 16 aprile, alle 22.30, Una Vita torna in onda con una puntata serale assolutamente imperdibile. Oltre all’addio di Victor e Maria Luisa che, dopo il matrimonio, partono per Parigi, al centro della trama, ci sarà la complicata storia d’amore di Blanca e Diego mentre ad Acacias, i nuovi proprietari della Deliciosa, Flora e Inigo, saranno pronti ad avviare la loro attività e a conquistare tutti gli abitanti del famoso quartiere spagnolo. Per Felipe, invece, ci sarà un’amara delusione da mandare giù mentre il colonnello Valverde cercherà di conquistare la fiducia di Silvia intercedendo con lei con Zavala. Ci riuscirà? Le sorprese dell’appuntamento serale con Una vita, dunque, saranno davvero tante, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

UNA VITA: BLANCA E DIEGO FINALMENTE INSIEME

Samuel, su consiglio di Ursula, decide di accettare che Blanca frequenti Diego. Carmen, invece, dietro ordine di Ursula, conquista la fiducia di Blanca aiutandola a vedere Diego. La notizia della relazione clandestina tra Blanca e Diego si diffonde immediatamente in tutto il quartiere. Samuel, così, dietro consiglio della suocera, continua a farsi passare per vittima per dimostrare a Blanca il cambiamento e cercare di riconquistarla. Liberto, così, cerca di consolarlo non immaginando il piano che il figlio minore degli Alday, insieme ad Ursula, sta portando avanti all’insaputa della stessa Blanca che, convinta di poter finalmente essere felice, festeggia il suo amore con Diego con il quale può dare inizio ad un progetto di vita insieme.

UNA VITA: L’ADDIO DI MARIA LUISA E VICTOR

Dopo essere diventati marito e moglie, Maria Luisa e Victor possono finalmente partire e cominciare la loro vita insieme senza scandali. Dopo aver pronunciato il fatidico sì e aver festeggiato con amici e parenti, i due giovani sposini salutano tutti e partono per Parigi dove, ad attenderli, ci sono i genitori di Victor. Nel frattempo, alla Deliciosa, arrivano i nuovi proprietari, Flora e Inigo che, tuttavia, a causa dei postumi dei festeggiamenti per la nuova proprietà, sono costretti a rimandare l’apertura. Arturo, invece, cerca d’intercedere per Silvia con Zavala, ma senza riuscirci. Il colonnello, nel frattempo, rifiuta l’aiuto di Felipe ad entrare nell’associazione. Il gesto di Arturo delude fortemente l’avvocato che è costretto a mandare giù il boccone amaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA