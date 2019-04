Uomini e Donne/ Andrea bacia tutte, si commuove e si arrabbia… (Trono Classico)

Ieri pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Secondo le valide anticipazioni del VicoloDelleNews, Andrea Zelletta ha colpito ancora baciandole tutte. La prima esterna è avvenuta con Natalia. Lui è andato in albergo da lei ed inizialmente hanno anche litigato e discusso. Dopo essersi ricomposti, si sono recati a bordo piscina per potere parlare e lei si è anche rasserenata confidando anche di avere sentito la sua mancanza. Il tronista ha deciso quindi di spronarla, suggerendole di fare qualcosa di più. Tra di loro l’esterna si è conclusa con un bacio. Anche l’esterna con Klaudia è andata molto bene con lei che lo ha invitato a conoscere la persona più importante della sua vita: la madre. Nonostante il padre l’abbia abbandonata molto tempo fa, la corteggiatrice gli ha mostrato ugualmente degli scatti che lo raffigurano, per poterlo ricordare. Questo momento ha generato notevole commozione da parte di tutti.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Successivamente, dopo essersi spostati da soli sul divano, Klaudia ha confidato ad Andrea di avere una segnalazione su Natalia. Una amica della corteggiatrice l’avrebbe incontrata dal parrucchiere e lei avrebbe ostentato una certa sicurezza, confidando di avere il pubblico dalla sua parte. Questa indiscrezione, ha fatto molto arrabbiare Andrea ma il tutto si è concluso anche questa volta con un bacio tra lui e Klaudia. L’ultima esterna che hanno mandato in onda nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne, riguardava Andrea in compagnia di Muriel. Il tronista ha raggiunto la corteggiatrice a casa sua, stendendosi sul divano insieme. Dopo la confessione di lei che gli ha raccontato di incominciare a provare qualcosa di serio per lui, è scattato anche in questo caso il terzo bacio della puntata. Zelletta, nonostante i “giochi” si stiano avvicinando alla fine, sembra davvero molto confuso. A questo punto ci chiediamo se baciarle tutte, potrà servirgli a raggiungere una decisione finale e potere scegliere la donna giusta per mettere in piedi una solida relazione d’amore anche una volta fuori dagli Studi Elios del programma.

