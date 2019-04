Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri il permaloso: “Io non ti piaccio!” (Trono Over)

Le dinamiche del trono over di Uomini e Donne, hanno visto palesarsi al centro dello studio, ancora una volta Riccardo Guarnieri. Dopo la sua frequentazione (finita male) con Roberta Di Padua, il pugliese ha messo in piedi una nuova conoscenza dagli esiti già traballanti. Ed infatti, nel parterre di dame è arrivata da pochissimo tempo Elena. Nonostante lei abbia seguito poco le evoluzioni emotive dell’ex di Ida Platano, sa già abbastanza per comprendere di non potersi fidare. Nel resto, la donna sta frequentando anche Giovanni in simultanea e, nonostante le cose procedano senza particolari scossoni e tormenti, è ovvio che si senta più al sicuro con quest’ultimo. Riccardo poi, permaloso come non mai, non accetta assolutamente di non piacere alla dama a livello fisico. Ed infatti proprio Elena, nel corso del nuovo appuntamento andato in onda ieri su Canale 5, ha confidato che non si è certamente trattato di un colpo di fulmine. Per questo motivo, il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro anche perché lei, sembrerebbe già più indirizzata per approfondire ulteriormente la conoscenza con Giovanni che di contro, ha mostrato notevole interesse per lei.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Tra Elena e Giovanni infatti, come da loro stessa ammissione, le cose procedono molto bene perché hanno la sensazione di conoscersi da molto tempo. Nonostante il cavaliere volesse inserirsi nella conversazione in più di una occasione, quello che interessava evidenziare ieri, era proprio questo “rifiuto” della dama nei confronti di Riccardo. Guarnieri infatti, ha confidato di trovarla affascinante ma si è molto risentito per non essere stato gradito da lei, dal punto di vista fisico. “Io non ti piaccio…”, ha continuato a ribadire nella speranza di velati cambi di pensiero. La donna poi, per via di alcuni problemi familiari, non è stata presente nella settimana come avrebbe voluto, creando quindi un rapporto di scarsa confidenza. “A me piace, ma non ho stimoli”, ha confidato Riccardo. Gianni Sperti ancora una volta, ha reputato fuori dal comune il suo atteggiamento in quanto il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, pretende sempre di essere corteggiato piuttosto che corteggiare.

