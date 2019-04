Valentina Vignali rissa con Alberico Lemme/ “Fai schifo” caos al Grande Fratello 2019

L’ingresso di Alberico Lemme nella casa del Grande Fratello 2019 ha scatenato il caos. Non sono passate neanche ventiquattro ore dall’ingresso del dietologo dei vip, ma l’atmosfera all’interno della casa più famosa d’Italia si è subito surriscaldata. Incuriositi dalla figura di Lemme e dal suo pensiero, i concorrenti hanno chiesto al farmacista il suo pensiero sull’amore. Lemme, dopo aver parlato dei rapporti tra uomini e donne affermando che tutto nasce da un bisogno fisiologico, ha parlato anche dell’amore per i figli. Prima di rispondere alla domanda, Lemme ha messo le mani avanti affermando che, quello che stava per dire, avrebbe avuto un forte impatto sulla casa. Detto, fatto. Lemme, infatti, ha dichiarato che, quando sono nati i figli non ha provato nessuna emozione aggiungendo che l’eventuale scomparsa dei figli non avrebbe provocato in lui una forte sofferenza. Parole fortissime quelle pronunciate dal farmacista che hanno scatenato la dura reazione di Valentina Vignali.

Valentina Vignali rissa con Alberico Lemme a Grande Fratello 2019

Dopo aver ascoltato il pensiero di Alberico Lemme, Valentina Vignali ha perso la pazienza e si è scagliata contro il farmacista dei vip il cui ingresso nella casa del Grande Fratello 2019 ha subito creato dinamiche interessanti. “Fai schifo, ma non ti rendi conto di quello che stai dicendo?”, ha sbottato Valentina che si è anche meravigliata che il Grande Fratello permetta la diffusione di messaggi del genere. La regia, così, ha subito staccato inquadrando un’altra zona della casa. Quando le teecamere hanno ripreso nuovamente la zona bagno, c’era una Valentina Vignali in lacrime mentre i compagni cercavano di consolarla. In giardino, invece, a scagliarsi contro Lemme è stata anche Francesca De Andrè. Gli altri concorrenti hanno anche pensato di chiedere al Grande Fratello l’espulsione immediata di Lemme mentre in casa, Ivana Icardi e Serena Rutelli hanno continuato a parlare con il farmacista. La sorella di Icardi, in particoare, ha ascoltato l’opinione di Lemme e non sembra affatto intenzionata ad escluderla dalle dinamiche della casa.

