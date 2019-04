Valentina Vignali Vs Giorgia Crivello/ Stoccata alla fidanzata di Laudoni: “Poverina”

Valentina Vignali è particolarmente agguerrita quando si parla del suo ex Stefano Laudoni e lo diventa ancor di più quando, nella diretta del Grande Fratello 16 di questa sera, le viene svelato che anche la nuova fidanzata del suo ex ha parlato in qualche modo di lei. “Cosa non fanno queste per i follower in più!” esordisce allora la Vignali, prima di scoprire che Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni, ha commentato quanto da lei detto nel video di presentazione al Grande Fratello. In questo, ha infatti dichiarato: “Sono stata fidanzata cinque anni e mezzo e c’avevo anche creduto come una cretina, ma è successo a tutti e succede anche ai migliori (allude alle corna, ndr), se lui bussasse alla porta della casa del Grande Fratello rimarrebbe fuori sotto la pioggia con un piccione che gli caga in testa“.

VALENTINA VIGNALI REPLICA A GIORGIA CRIVELLO

Proprio quest’ultima frase è stata lo spunto dal quale è partito poi il commento di Giorgia Crivello allo scatto in cui Stefano Laudoni sta per indossare una canotta che, nell’istante della foto, gli copre il capo. Giorgia allora commenta “Bravo amore copriti la testa con la maglia casomai ci fossero piccioni nella zona“. Chiara stoccata alle parole della Vignali, che viene ulteriormente commentata da Laudoni con un “imbarazzante”, chiaramente riferito alla Vignali. Il tutto è stato però cancellato poco dopo. Valentina commenta il tutto con il suo consueto sarcasmo pungente: “Eh certo, www.senzapalle.com!” e ancora “Lei poi, poverina, non so che cosa vuole”.

