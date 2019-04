Vladimir Luxuria a “Tinder e sorpresa”/ Video Le Iene: “Mi aspettavo di stare a…”

Vladimir Luxuria è l’ultima vip che Mary Sarnataro de “Le Iene” ha fatto sbarcare in incognito su Tinder. L’ex politica è dunque la protagonista di oggi di “Tinder e Sorpresa”, l’ultima follia dell’inviata. Mary Sarnataro ha fatto aprire un profilo sulla app per incontri con un nome falso e in cui non si capisce se è maschio o femmina, anche perché Tinder prevede solo l’opzione maschio/femmina, mentre Vladimir Luxuria è transessuale, e quindi forse è il caso di aggiornare la app. L’attivista ha incontrato tre uomini diversi, quindi oggi scopriremo cosa è successo con la messa in onda delle candid. Sono tre dunque i “tinderman” che sono caduti nella trappola di Mary Sarnataro. Come hanno reagito? “Le Iene” ha fornito comunque qualche anticipazione in merito a quello che vedremo nella puntata di stasera, martedì 16 aprile 2019. E prepariamoci a grandi risate… C’è ad esempio Alessandro che riconosce subito Vladimir Luxuria…

VLADIMIR LUXURIA A “TINDER E SORPRESA” DE LE IENE

Quando capisce che ha di fronte Vladimir Luxuria, Alessandro si mostra molto perplesso. «Allora, tu sei Vladimir Luxuria». E lei allora gli chiede: «Avevi delle aspettative?». Quindi Alessandro risponde: «Mi aspettavo di trovare la donna che mi ero immaginato e di stare a trombare». In ogni caso si siede con lei a bere del vino. Mary Sarnataro attraverso un auricolare nascosto le suggerisce di sedurlo («Passati il vino sulle labbra e faglielo gustare dalla tua bocca»), al punto tale che Vladimir Luxuria abbozza uno spogliarello, ma ci riuscirà davvero? Per scoprirlo non ci resta che guardare la puntata di oggi. Prima di Vladimir Luxuria, hanno partecipato a “Tinder e Sorpresa” anche Malena, Nina Moric e Taylor Mega. Ma stasera tocca all’ex politica pugliese sorprendere tre “Tinderman”. Nel video di anticipazione comunque è uno in particolare a sembrare molto colpito nello scoprire che l’appuntamento al buio è con Vladimir Luxuria…





