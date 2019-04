Wanda Nara, diffida Ivana Icardi/ “Se al Grande Fratello non solo diffamazioni…”

Ivana Icardi torna sull’argomento Mauro/Wanda Nara e questa volta la fa grossa visto che la quest’ultima ha annunciato che c’è una diffida contro di lei. La querelle ormai va avanti da molti mesi e mentre Wanda Nara continua a rimanere sulle sue sulla questione, Ivana Icardi è entrata nella casa del Grande Fratello 2019 parlando proprio di tutto quello che le manca, etichettando l’assenza del fratello come un dolore grande, il più devastante della sua vita. Della questione si è parlato anche ieri sera durante la seconda puntata del Grande Fratello 2019 ma questa volta Wanda Nara ha deciso di non rimanere in silenzio arricchendo questa triste vicenda di una nuova pagina. L’attuale moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha diramato un comunicato ufficiale riguardo una diffida in corso nei riguardi di Ivana Icardi: “A seguito dell’ennesimo ingiustificato attacco televisivo patito nel corso del programma “GFVip”, sulla quale si riserva ogni azione, la Sig.ra Nara Wanda ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi, ha querelato la Sig.ra Icardi Ivana per diffamazione“.

IL COMUNICATO UFFICIALE DI WANDA NARA

Il comunicato non si ferma qui e si parla anche di un’indagine che possa riguardare possibili ed eventuali “altri reati” che potrebbero essere puniti diversamente. In molti sono pronti a scommettere che Wanda Nara possa addirittura agire legalmente anche contro la stessa trasmissione o addirittura la conduttrice che ieri ha sottolineato proprio il fatto che la procuratrice continui a mantenere il silenzio sulla questione senza dire la sua su carta stampata o social. Nello stesso comunicato si legge: “Wanda Nara valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato. Infine, diffida la Sig.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l’immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa a puntare esclusivamente sulle proprio capacità professionali“. Il comunicato arriverà nella casa e la Icardi dovrà dimenticare suo fratello?

