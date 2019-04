ALBA PARIETTI/ Una donna contro tutti, ora la resa dei conti? (Live Non è la D’Urso)

Alba Parietti contro tutti a Live – Non è la d’Urso nella puntata di mercoledì 17 aprile 2019. La showgirl è pronta a rispondere alle domande dei vari ospiti nascosti nelle sfere e a confrontarsi anche con la padrona di casa Barbara d’Urso che in passato aveva definito come una donna cinica e senza cuore. Parole pesantissime, che potrebbero spingere Carmelita a chiedere un confronto in diretta televisiva. Questo confronto – scontro si preannuncia così davvero imperdibile visto che la Parietti è conosciuta da sempre anche per il suo essere schietta e diretta. In questi giorni la Parietti si è espressa anche in merito al suo ruolo di opinionista nell’ultima e disastrosa edizione de L’Isola dei Famosi lanciando delle vere e proprie accuse.

Alba Parietti: “A L’Isola dei Famosi non ci facevano parlare”

Alba Parietti ha deciso di vuotare il sacco sulla sua recentissima esperienza televisiva a L’Isola dei Famosi 2019. La showgirl, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione speciale di Blob per i 30 anni, ha dichiarato di essere stata imbavagliata nel suo ruolo di opinionista attaccando gli autori del programma: “C’è stato il problema degli autori che non facevano parlare noi opinioniste. Posso dire che le persone che hanno cercato di imbavagliarci alla fine sono state le prime ad andare”. La Parietti conferma così quanto già detto dalla collega Alda D’Eusanio, anzi ha chiosato: “ci hanno zittito? No, non ci hanno proprio utilizzato, il che è peggio ancora”. Le dichiarazioni di Alba seguono a pochi giorni da quelle di Alda D’Eusanio che, ospite de L’Italia s’è desta, aveva detto: “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare”.

Il caso Selvaggia Lucarelli