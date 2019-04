“Alex Belli non può avere figli”/ Foto, replica all’ex moglie Katarina: “per la tv..”

Volano stracci su Instagram tra Alex Belli e Katarina Raniakova. Dopo il duro confronto in diretta tra Mila Suarez e Delia Duran, rispettivamente ex fidanzata e attuale compagna di Belli, l’ex moglie dell’attore, Katarina Raniaova, ha pubblicato un durissimo post su Instagram commentando quanto visto in tv durante la seconda puntata del Grande Fratello 2019. “Quello che è successo ieri al GF è tristissimo. Litigare per un uomo così”, scrive la modella che, dopo aver trascorso un lungo periodo accanto ad Alex Belli, ha deciso di chiudere il matrimonio e voltare pagina. Katarina Raniakova, poi, svela come, mentre Alex era fidanzato con Mila Suarez, continuava a scriverle parlando male di lei. L’ex moglie di Alex Belli, poi, si lascia andare a rivelazioni importanti sull’ex marito: secondo quanto scrive la Raniakova su Instagram Stories, infatti, pare che Alex non potrebbe avere figli.

ALEX BELLI REPLICA ALL’EX MOGLIE KATARINA RANIAKOVA: “NON POSSO AVERE FIGLI? PER UN’OSPITATA IN TV…”

Alex Belli non può avere figi? Ad affrontare l’argomento è l’ex moglie Katarina Raniakova. “Non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare le cure” – scrive in un post la modella che svela di aver sofferto tanto per la questione e invita tutte le donne che, in futuro, saranno accanto all’ex marito, a non farsi prendere in giro – “Vi prego, non fatevi prendere in giro. Alla fine io penso che se qualcuno superiore ci ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna, per poi dire di amare un’altra“, ha concluso la Raniakova. La replica di Alex Belli non si è fatta attendere. L’attore, infatti, risponde a tono all’ex moglie con una storia su Instagram: “Cara Katarina, mi fa piacere apprendere come davanti alla possibilità di un’ospitata televisiva, sei pronta, anche tu, che ritenevo una persona con certi principi, ad affrontare un discorso tanto delicato quanto privato. Ma in questa vita ormai non mi stupisco di niente”, sbotta l’attore.

