Amici 2019/ Tish contro Giordana: “è stra-aggressiva, ha un pregiudizio su di me”

NUOVO SCONTRO TISH-GIORDANA AD AMICI

Scontro aperto tra Tish e Giordana. Nelle casette del serale di Amici 2019 si accende la rivalità tra le due cantanti che, seppur a distanza, continuano a lanciarsi frecciatine velenose. Tra Tish e Giordana non corre buon sangue e e due allieve non fanno assolutamente nulla per nascondere la rivaità che c’è tra loro. La cantante della squadra blu ha detto la sua su Giordana dichiarando di considerarla una brava interprete, ma sempre uguale. Parole che hanno scatenato la reazione di Giordana che si è sfogata con i compagni di squadra: “Sembravo matta io. Diceva che io non so cantare”. Dall’altra parte, Tish non è rimasta in silenzio replicando alla rivale: “Lei è stra-aggressiva! Ha avuto un pregiudizio bruttissimo nei miei confronti. E io devo lasciare quella cosa nei miei confronti? Io devo farla passare per quella che ha ragione? Mi ha dato fastidio quando mi ha detto ‘vai a cantare, vai’”.

AMICI 2019: I PROFESSORI CONTRO LOREDANA BERTE’

Il serale di Amici 2019 continua ad essere animato dalla rivalità tra Loredana Bertè e i professori. La cantante, unico giudice del serale, si è nuovamente scagliata contro i professori, rei di non mettere in risalto il vero talento che c’è nella scuola. A replicare alla Bertè sono gli insegnanti. Dopo Rudy Zerbi che, utiizzando e paroe dea canzone dea stessa Bertè, ha detto: “che cosa vuoi da me?”, a replicare alla Bertè è Alessandra Celentano. “Io invece voglio fare una proposta conservatrice (del talento): che la signora Bertè non voti più la danza ma lasci il voto ad una giuria competente o che ha seguito i ragazzi per lunghi mesi nel loro percorso”, sono le parole dell’insegnante di danza classica che ha avanzato una precisa richiesta alla produzione: sarà accettata?

