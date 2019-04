Barbara d’Urso Vs Alba Parietti/ Scontro in diretta: “Hai detto di me cose cattive”

Nella nuova puntata di Live non è la d’Urso, Barbara ha tra i suoi ospiti anche Alba Parietti. Probabilmente in molti si sono stupiti di questa presenza visto che non molto tempo fa la Parietti si è resa protagonista di una dichiarazione molto dura proprio sulla d’Urso. A Tv Talk, la Parietti parlò dei programmi della d’Urso, dichiarando ‘La sua televisione è lo scempio della dignità umana’. In studio pare inevitabile toccare l’argomento e nel suo programma, Barbara d’Urso rompe il silenzio su questa delicata questione, dicendo la sua. “Io apro i siti e leggo delle cose abbastanza cattive, perché tu dicesti cose cattive e rimango basita. – ammette – Ma come ben sai, io non ho mai reagito. Ti ho mai chiamata, mai telefonato? Mai fatto una replica? No mai! Perché io quando accade questo credo che quella persona ha diritto di esprimere i propri pensieri..” Così aggiunge: “Io non lo condivido però in quel momento volo alto! Perché? Mi dico pazienza, al posto di Alba non l’avrei fatto. Sei stata pesante ma io, volando alto, me lo dimentico.”

Barbara D’Urso replica ad Alba Parietti: “C’è modo e modo di dire le cose!”

Le parole di Barbara a Live non è la d’Urso scatena gli applausi del pubblico ma Alba Parietti è pronta a replicare. “Io devo essere intellettualmente onesta. Ognuno è fedele a se stesso. – dichiara la showgirl, che motiva le sue ammissioni – Tu lavori da molti anni in televisione e i tuoi programmi li fai molto bene per il tuo pubblico. Io probabilmente in certi momenti e in certe tue trasmissioni non ho condiviso e continuo a non essere in grado, io non potrei fare questo tipo di televisione come conduttore […] perché probabilmente ci vuole quella dose di cattiveria, di cinismo che io non ho.” Barbara d’Urso riprende parola e replica: “Sono troppo intelligente io, nel mio piccolo, per apprezzare e capire che una donna intelligente è libera di dire ciò che vuole. – ma la frecciatina non manca – Forse però c’è modo e modo. Magari avresti potuto chiamarmi a casa per dirmi che sono il male dell’umanità invece di dirlo ai giornali. Io orgogliosamente faccio questo lavoro.”

