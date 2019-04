Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo/ “Le nozze a Cuba di mia madre? Ecco cosa so”

Nello studio di Live non è la d’Urso si parla del matrimonio di Pamela Prati e il fidanzato ritenuto “fantasma” Mark Caltagirone. Tra gli ospiti in studio c’è anche Sandra Milo che proprio negli ultimi giorni è finita al centro del gossip per le sue nozze a Cuba che sarebbero, appunto, false. Un filmato riassume la questione nozze a Cuba ma in studio, la Milo conferma la veridicità del matrimonio. “Io l’ho sposato davvero, non ho mai detto queste cose. L’ho sposato, te lo assicuro Barbara! – e aggiunge – Mike Bongiorno, in una sua trasmissione, aveva offerto 200 milioni se veniva ad un programma con una sua moglie e lui lo ha fatto per questo ma poi non è potuto venire”. Ma c’è un’altra sorpresa, perché in collegamento c’è anche Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo.

CIRO DE LOLLIS: “LE NOZZE DI MIA MADRE? ECCO COSA SO”

Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, viene chiamato in causa da Barbara d’Urso che chiede se lui sappia qualcosa di questo matrimonio. “Ti posso chiedere un favore? Posso salutare mio figlio Flavio che va all’asilo e queste per lui sono ore piccole? Ciao Flavio sei il mio supereroe” chiede però, prima di esprimersi sulle nozze della madre Sandra: “A me arrivò la telefonata che lei era partita in vacanza con Franco Bler. Lì per lì mi diede la notizia. Io capirai, sono cascato dalle nuvole! Però l’ho sentita così vera, così felice che non sono riuscito a …” Viene allora interrotto da un applauso per le parole di affetto per la madre Sandra Milo che conferma ancora di essere davvero sposata con il cubano.

