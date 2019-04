Cristian Imparato è rifatto/ “Ho fatto un ritocchino al viso” (Grande Fratello 2019)

Cristian Imparato è in vena di confidenze nella casa del Grande Fratello 2019 e, dopo il coming out, ha ammesso di aver ritoccato il viso. Il cantante, infatti, durante una tranquilla chiacchierata con i coinquilini, parlando del proprio aspetto fisico e dell’importanza che dà alla propria immagine, ha spiegato di aver riempito il viso con del filler a causa di un eccessivo dimagrimento. “Io ad esempio ho fatto un riempimento di filler al viso. Ma non perché avevo un difetto, ma ho avuto un dimagrimento eccessivo, che mi ha sfinato troppo il viso. Cioè, devi andare in televisione, devi fare spettacolo. Un minimo di decenza. Io almeno al viso ci tengo, cerco di tenerlo sistemato, anche perché altrimenti è brutto”, ha ammesso Cristian Imparato.

CRISTIAN IMPARATO AMMETTE I RITOCCHINI

Dopo aver più volte ribadito di non essersi rifatto, Cristian Imparato ha ammesso di aver fatto dei piccoli interventi per migliorare il suo aspetto fisico dando così ragione a Karina Cascella con cui, prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2019 ha avuto diversi scontri nel salotto delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Sull’argomento, la stessa Cascella, ai microfoni di Domenica Live, ha recentemen dichiarato: “Mi ha detto di non essersi rifatto, cosa che a me fondamentalmente non frega nulla, dico soltanto che se uno fa un intervento ed è palese è inutile negarlo. Visto che non c’è nulla di male non capisco perché non lo dice serenamente”. Dopo lo scontro che hanno avuto durante la seconda puntata del Grande Fratello 16, Cristian Imparato e Karina Cascella torneranno a confrontarsi sui ritocchini ammessi da Cristian Imparato? In attesa della terza puntata del reality show di Barbara D’Urso, il popolo dei social aspetta un commento di Karina. Arriverà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA