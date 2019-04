Cristina Parodi a Vieni da me/ “Sono stata molto corteggiata. Mia figlia Angelica…”

Dopo Benedetta Parodi, Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da me accoglie Cristina Parodi che incanta tutti con il suo look primaverile. Bellissima e in splendida forma, Cristina Parodi si racconta davanti ai cassetti della casettiera. “Il tennis è stata una parte importante della mia vita perchè ho giocato dagli 8 ai 20 anni“, racconta Cristina Parodi che ha poi lasciato per trasferirsi a Milano e studiare all’università. A Milano, Cristina Parodi viveva con un gruppo di amiche e, oltre a studiare, si divertiva uscendo con quelle che, ancora oggi, sono sue amiche. Dai cassetti della cassettiera di Vieni da me viene fuori anche una Cristina Parodi amante del rock: “quando vivevo ancora ad Alessandria dove ero abbastanza popolare, sono entrata a far parte di un gruppo che faceva un genere di musica alternativo ovvero il rock giapponese. E’ stato un momento della mia vita che ricordo con grande gioia”, confessa a giornaista.

CRISTINA PARODI MAMMA: L’AMORE PER I FIGLI

Una passione, quella per la musica, che Cristina Parodi ha trasmesso alla figlia Angelica: “lei scrive, compone. E’ molto determinata e vuole fare la cantante. Mi ricorda tantissimo me quando avevo la sua età perchè anch’io avevo sempre una chitarra in mano e quindi mi fa molto tenerezza anche perchè, fisicamente, dei tre figli, è quella che mi assomiglia di più”, dice mamma Cristina. Dalla vita privata si passa alla carriera. La Parodi ha cominciato a lavorare come giornalista occupandosi di calcio: “non mi piaceva, ma studiavo e arrivavo sempre molto preparata” – confessa Cristina che poi svela di essere stata molto corteggiata e di aver anche intervistato Diego Armando Maradona – “però non ci ha mai provato con me”, confessa. La carriera della Parodi, poi, decolla come giornalista. Oltre ad aver condotto la prima puntata del Tg5, con il tempo, oa giornaista si è anche dedicata al varietà conducendo trasmissioni molto famose come Verissimo e La vita in diretta cimentandosi anche nel ballo e nel canto: “adoro il rock and roll”, conclude.

