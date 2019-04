Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi/ “Nata perché sua madre aveva un marito impotente”

Se le sue liti in tv sono sempre in primo piano, la vita privata di Vittorio Sgarbi non sempre lo è. Soprattutto quando si tratta dei suoi figli. Il noto critico d’arte è infatti papà di tre ragazzi: un maschio, Carlo Brenner (che porta il cognome della madre Patrizia), Alba ed Evelina Sgarbi. Probabilmente è quest’ultima la figlia che più somiglia a Vittorio Sgarbi. Evelina è la figlia che Vittorio ha avuto con una donna torinese di nome Barbara, della quale ha dichiarato in passato: “sua madre ha tratto giovamento dalla nostra relazione, suo marito era impotente”. Nonostante i problemi con la madre, Vittorio non ha avuto problemi nel riconoscere Evelina come sua figlia. Ed è proprio lei a condividere molte delle passioni del padre.

EVELINA, CHI È LA FIGLIA DI VITTORIO SGARBI

L’amore per l’arte, i quadri, i monumenti e la storia accomunano fortemente Evelina Sgarbi a suo padre Vittorio. Nonostante, quindi, la ragazza sia nata da un rapporto fugace avuto con una donna torinese, i rapporti con la figlia Evelina sono ottimi. Infatti, la ragazza è tra gli ospiti di Barbara d’Urso a Live non è la d’Urso, il tutto per fare una sorpresa al loro papà. Vittorio Sgarbi ha parlato per la prima volta dell’esistenza di Evelina in una vecchia intervista a Novella 2000. Anche in quell’occasione fece rivelazioni sconvolgenti, ammettendo che la giovane fosse nata “perché sua madre aveva un marito impotente” e che quest’ultima avrebbe tratto grosso vantaggio dal loro rapporto.

