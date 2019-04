Fabrizia De Andrè/ “Il Grande Fratello? Per recuperare il rapporto con papà!”

Fabrizia De André, nipote del grande cantautore genovese Fabrizio aveva deciso di partecipare al Grande fratello 16 insieme alla sorella Francesca. Lo scopo preciso era esclusivamente uno: recuperare il rapporto con il padre Cristiano. Nonostante questo desiderio, la ragazza ha però deciso di non partecipare, tornando dal suo piccolo Riccardo, il figlio di appena 15 mesi. Intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, aveva raccontato di confidare molto in Barbara d’Urso: “Nonostante in passato avessi dichiarato che non sarebbe servito a nulla, non è così. Ho visto che la conduttrice è riuscita a ricreare l’armonia tra Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e il padre. E spero che ci riuscirà anche con me, nonostante io non abbia molte aspettative”, ha raccontato. La De Andrè considerava questa come una possibilità stimolante: “È una sfida stimolante vivere con le telecamere puntate addosso ventiquattro ore su ventiquattro: fa parte del gioco”.

Fabrizia De Andrè parla del padre

Prima Fabrizia De Andrè difendeva il padre Cristiano dalle “accuse” della sorella Francesca. Poi ha cambiato idea, cosa si è mutato dentro di lei? “Da quando sono diventata madre, lui è completamente sparito. Non si è mai interessato a suo nipote e lo ha visto solamente una volta. Gli avevo chiesto di essere presente il giorno del parto perché ci tenevo tanto; non l’ha fatto, era in Thailandia per riposarsi con la giovane compagna. Ci siamo visti al ritorno della vacanza, a fine gennaio 2018, nel ristorante del mio ex compagno. Quel giorno ha avuto modo di vedere il bimbo, con il quale ha scattato un paio di foto. Poi è completamente sparito”. Attualmente il suo rapporto con il padre è inesistente: “Non capisco il motivo di tanta cattiveria e anaffettività. In più, nel dicembre del 2018. ha portato noi figli e mia madre, che è separata da lui, davanti al giudice per cercare di non pagare più i contributi economici”. In questo particolare momento, Fabrizia è single. “Non ho particolari aspettative, ma se dovesse succedere ben venga. Però dovrebbe essere un amore da farmi perdere la testa, altrimenti non m’interessa…”.

