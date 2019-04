Fabrizio Cilli/ Uomini e Donne: blogger attacca Gemma Galgani, ma è solo…

Fabrizio Cilli infiamma il parterre del trono over di Uomini e donne. Il giovane e aitante cavaliere, arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani, dopo essere stato il protagonista di una rivelazione di Barbara De Santi che ha mostrato gli scatti hot con cui Fabrizio sta facendo impazzire il web, torna al centro dell’attenzione per il caso della blogger giornalista. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, infatti, sembra che Fabrizio abbia messo in discussione la sua conoscenza con Gemma per alcune rivelazioni sulla dama storica del trono over che gli avrebbe fatto una terza persona. Il cavaliere ha infatti raccontato di essere stato contattato sui social network da una donna che sosteneva di essere la fondatrice del blog ufficiale di U&D e che gli avrebbe consigliato di non uscire più con Gemma perché “fa paura ed è pericolosa”.

FABRIZIO CILLI E GEMMA GALGANI: GIANNI SPERTI SCOPRE LA VERITA’ SULLA BLOGGER

La confessione di Fabrizio Cilli sulla blogger ha aperto un caso nel parterre di Uomini e Donne sul quale ha indagato Gianni Sperti. L’opinionista della trasmissione di Maria De Filippi che, in passato, è riuscito a smascherare i protagonisti che si frequentavano di nascosto pur di continuare a partecipare al programma, dopo aver indagato, ha scoperto la verità sulla blogger. La persona che ha parlato male di Gemma a Fabrizio altri non è che una fan del trono over che segue da anni le vicende dei protagonisti riportando tutto anche sui social. Come riporta GossipBlog, la blogger in questione, parla in questi termini di Gemma: “Sul web parlano tutti male di lei. Non sono l’unica. Si dovrebbe, poi, ricordare la signora Galgani quello che mi ha fatto diversi anni fa. Mi ha fatto chiudere il gruppo, il blog di Uomini e Donne, mi ha fatto interviste strane. Guai a chi parlava male di lei! Sono libera di scrivere quello che penso?!”.

