Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti/ Amore di mamma “così simili, così diversi”

Francesco Oppini è riuscito laddove molti “figli di” stentano ad arrivare. Anche se porta il piacevole peso del nome della madre Alba Parietti, il ragazzo ha sempre preferito non cavalcare l’onda del successo della showgirl per riuscire a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Solo una forte passione per il calcio gli ha permesso di farsi conoscere nell’ambiente, tanto che lo troviamo spesso e volentieri protagonista di emozionanti telecronache televisive. Lo sport è stata una rivelazione per Francesco ed anche per la stessa Alba, che spesso ha manifestato un forte orgoglio nei suoi confronti. Non avrebbe mai pensato di vederlo così appassionato. Alba Parietti sarà ospite di Live – Non è la d’Urso oggi, mercoledì 17 aprile 2019, in occasione della nuova puntata. Un faccia a faccia che potrebbe spingerla a parlare anche del suo rapporto con il figlio, a cui è molto legata. Appena pochi giorni fa il ragazzo è stato ricoverato tra l’altro in ospedale per via di un morso ricevuto da un cane, ricorda Today. Tutto è finito bene, ma la paura per madre e figlio è stata davvero tanta. E’ successo poco dopo il compleanno di Francesco, festeggiato lo scorso 24 marzo anche sui social. Ha scelto infatti di condividere con i followers una tenera fotografia in bianco e nero che lo vede con la mamma. “Correva l’anno 1982“, scrive. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Oppini. Francesco è molto legato alla madre, come dimostrano gli auguri social in occasione del compleanno di Alba: “Così simili, così diversi“.

La passione per il calcio del figlio di Alba Parietti Francesco Oppini

Francesco Oppini ha il merito di essere riuscito a farsi da solo. Doppio figlio d’arte e con il vantaggio di avere come madre Alba Parietti e come padre Franco Oppini, il ragazzo non ha fatto leva sulle conoscenze dei genitori per trovare un posto tutto suo in televisione. Gli sarebbe stato fin troppo semplice sfruttare il nome di papà e mamma, ma alla fine è stata la sua forte passione per il calcio a permettergli di diventare un inviato d’eccezione. Il trasporto che prova per il pallone è evidente in tanti interventi a 7 Gold, fra cui anche le lacrime versate in occasione dell’addio di Gigi Buffon. E persino dalla disperazione emersa nei suoi occhi appena poche ore fa, a causa dell’eliminazione della Juventus. La sua squadra del cuore che gli ha spesso regalato forti emozioni e che invece adesso ha dovuto cedere il passo all’Ajax. Nessun commento a riguardo sui social: Francesco ha preferito condividere una foto con tutti i colleghi de Il processo di 7 Gold, unico ragazzo in un team vincente. Clicca qui per guardare il post di Francesco Oppini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA