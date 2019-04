Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti/ Uniti per il figlio, ma ama Ada Alberti

Franco Oppini è sempre stato vulcanico e irriverente ed anche se sono passati diversi anni da quelle commedie all’italiana che hanno contribuito alla sua popolarità, è rimasto sempre quel ragazzo di allora. L’attore è stato uno dei recenti ospiti di Domenica Live e si è fatto notare soprattutto per un particolare: ha sbirciato al di sotto della gonna della padrona di casa. “C’è la sorpresa qui“, ha detto infatti di fronte ad un’imbarazzata Barbara d’Urso, che ha cercato di nascondere le grazie in fretta e furia. Colpa dell’emozione del momento, di quell’intervista rapida al gruppo di ospiti? Sicuramente sì. Franco Oppini invece potrebbe diventare uno degli argomenti affrontati oggi, mercoledì 17 aprile 2019, a Live – Non è la d’Urso, che ospiterà l’ex moglie Alba Parietti. Fra i due c’è stato un amore forte e folle, ma solo fino a che non hanno scelto di separarsi. Dopo è rimasto invece un buon rapporto, come dimostra il fatto che abbiano scelto di mettere da parte qualsiasi litigio. Anche per amore del figlio Francesco, legatissimo a entrambi i genitori.

Il ritorno in teatro di Franco Oppini

Franco Oppini è ritornato a teatro e non solo per festeggiare i 40 anni di carriera dell’amico Andrea Roncato, che ha festeggiato il lieto evento nei primi giorni d’aprile. L’attore è stato uno degli ospiti del collega, che ha deciso di riunire tutti gli amici più stretti in una grande festa con piano bar. Oppini invece è presente a Roma presso il Teatro delle Muse dalla fine dello scorso marzo con Ho avuto una storia con la donna delle pulizie, una commedia che lo unisce ad Antonio Tallura e Luciana Frazzetto. La regia è di Massimo Milazzo, mentre l’idea nasce da Nino Marino. In quest’occasione Oppini interpreterà il datore di lavoro di una donna romana che con la sua veracità cercherà di insegnargli la sottile arte per conquistare il gentil sesso. Dialoghi vivaci e simpatici fra i due improbabili complici, che potrebbero poi sfociare in qualcosa di più. Una parentesi del tutto diversa rispetto a quella vissuta non molto tempo fa a Le Iene, che a causa di uno scherzo fin troppo scioccante, ha finito per provocare il pianto dell’attore italiano. Oppini infatti è stato tratto in inganno per via di un presunto tradimento dell’attuale moglie, Ada Alberti. Clicca qui per rivedere lo scherzo de Le Iene a Franco Oppini.

