Giudici X Factor 13, chi sono/ Giuliano Sangiorgi e Tommaso Paradiso?

Rivoluzione dietro il bancone di X Factor. Sky, in vista della tredicesima edizione del talent show che ha regalato il successo ai Maneskin e ha permesso ad Enrico Nigiotti di tornare sulla cresta dell’onda, ha pensato di corteggiare alcuni grandi nomi della musica italiana. Secondo quanto scrive in esclusiva il settimanale Chi, infatti, due dei nuovi giudici di X Factor potrebbero essere Giuliano Sangiorgi e Tommaso Paradiso. Il frontman dei Negramaro e quello dei Thegiornalisti, secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbero in trattative per ricoprire il ruolo di giudici e riportare nel talent quella competenza musicale persa con l’addio di Manuel Agnelli e Fedez. Le indiscrezioni sulla probabile presenza di Sangiorgi e Paradiso hann già scatenato l’entusiasmo dei fans. Per Tommaso Paradiso si tratterebbe di un ritorno avendo partecipato, in qualità di ospite, ad una puntata dell’edizione 2018.

GIUDICI X FACTOR 13: TUTTI I NOMI

Non solo Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi nella giuria di X Factor. Sempre il settimanale Chi, infatti, dà per certa la presenza di Joe Bastianich e Achille Lauro. I giudice di Masterchef Italia avrebbe già confermato la sua presenza per la grande passione che ha per la musica mentre Achille Lauro, in occasione della presentazione del suo nuovo abum ‘1969’, ha commentato così le indiscrezioni che lo vorrebbero giudice nel talent show di Sky: “Mi piace che ci sia questa attenzione nei miei confronti, spero di poter collaborare con X Factor perché in questi anni ho fatto anche il talent scout e il management e mi è sempre piaciuto occuparmi di nuovi artisti. Mi divertono poi le esperienze televisive, specialmente quando sono vicine al mio lavoro. Comunque nessuno mi ha ancora parlato direttamente, forse lo hanno fatto con la mia agenzia ma non lo so, e comunque non lo potrei dire”, si legge su La RepubbLica.

