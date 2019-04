Grande Fratello 2019/ Cristian Imparato piange per il padre mentre Erica…

Il Grande Fratello 2019 sta mettendo a dura prova i concorrenti che, giorno dopo giorno, stanno tirando fuori le proprie emozioni e le proprie paure. Tra gli inquilini della casa che hanno scelto di mettersi a nudo svelandosi completamente al pubblico, ma anche alla propria famiglia, è Cristian Imparato che, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Guendalina Tavassi che ha svelato un gossip su un presunto flirt che avrebbe avuto con il suo parrucchiere, non ha nascosto la propria paura di fronte a quella che potrebbe essere la reazione del padre. “Ho paura di papà” – ha detto Cristian mentre era in giardino con gli altri inquilini – “Lui non mi ha mai visto così. Sai cos’è, con lui non c’è mai stato dialogo o feeling però è sempre mio padre. Lui è molto pacato, solitario. Questa cosa non è mai uscita, anche per non mettergli pressione attorno”. Cristian ha così tirato fuori i propri sentimenti nei confronti del papà svelando i dettagli sul loro rapporto. “Lui non mi dà mai un abbraccio, non mi dice mai ti voglio bene. Però capisco, non si espone a livello fisico però sono suo figlio, è normale che mi vuole bene. Ogni persona è fatta a suo modo. Non lo condanno, assolutamente”, ha concluso.

GRANDE FRATELLO 2019: ERICA PIAMONTE E LA VERITA’ SUI GENITORI

Mentre Alberico Lemme ha scatenato il caos nella casa del Grande Fratello parlando del suo rapporto con i figli, gli altri inquilini della casa non nascondono la propria preoccupazione di fronte alla reazione che potrebbero avere i genitori nello scoprire dettagi nascosti della oro vita. E’ quanto ha riveato Erica Piamonte che, dopo aver confessato di essere bisessuale nei giorni scorsi, ha svelato di non averne mai parlato con i genitori. “Io non devo aver paura di essere giudicata perché non c’è niente di cui io mi debba vergognare. Tu Cristian sei fortunato perché i tuoi genitori lo sanno e ti accettano, io ti invidio, io ho il problema opposto perché sono convinta che mio babbo per molte cose di me si sotterra e questa cosa mi fa morire. Lui mi vorrebbe cambiata in tutto, ne sono convinta” – ha spiegato Erica che, pur essendo convinta di essere amata dal padre, aggiunge che è sicura di non essere la figlia che avrebbe vouto – “La figlia che loro vogliono è mia sorella. Il fatto che non mi accettino mi fa morire, per questo dico che la cosa più importante è che i tuoi genitori ti amino”.

