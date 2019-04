Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sono tornati insieme/ Dopo Elia torna l’amore

Jane Alexander è tornata col suo ex, Gianmarco Amicarelli, e quest’oggi ulteriore conferma è arrivata a Pomeriggio 5 nel salotto di Barbara D’Urso. Questo accade dopo alcuni giorni da quando la 46enne attrice e conduttrice televisiva britannica ma naturalizzata italiana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto con la sua nuova/vecchia fiamma, ponendo così la definitiva fine alla breve liaison con Elia Fongaro, conosciuto nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita…” aveva detto in modo sibillino la Alexander, mettendo a tacere le critiche per il suo dietrofront sentimentale e ricordando di non essere certo la prima che torna col proprio ex fidanzato.

IL RITORNO DI FIAMMA CON GIANMARCO AMICARELLI

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sono tornati ad essere una coppia. Barbara d’Urso lo conferma, anche con un po’ di incredulità, nello studio di Pomeriggio 5 dove, probabilmente presto, tornerà ad ospitare sia Jane che Gianmarco. Magari proprio per comprendere da cosa sia scaturito questo ritorno di fiamma. Solo alcune settimane fa, Jane Alexander ammetteva di essere ancora legata in qualche modo ad Elia Fongaro, dichiarando di aver sofferto davvero tantissimo per lui. Oggi le cose sono notevolmente cambiare. Jane e Gianmarco hanno rimesso insieme i cocci rotti della loro storia d’amore, ritorvando la serenità che si era persa durante e dopo l’avventura dell’attrice al Grande Fratello Vip.





© RIPRODUZIONE RISERVATA