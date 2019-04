Live non è la d’Urso/ Ospiti: Parietti, Sgarbi e foto del fidanzato di Pamela Prati

Anticipazioni puntata del 17 Aprile di Live Non è la D’Urso

Mercoledì 17 aprile, Barbara D’Urso torna in onda in prima serata su canale 5 con la sesta e imperdibile puntata di Live Non è la D’Urso che sarà ricca di scoop e momenti che incolleranno il pubblico di fronte ai teleschermi. Dopo il successo ottenuto nei precedenti appuntamenti, l’instancabile Barbara D’Urso e la sua redazione hanno preparato una puntata ricca di ospiti in cui non mancheranno le emozioni, le polemiche, ma anche i colpi di scena. Dopo quindici giorni dal fatidico incontro che hanno avuto davanti alle telecamere di Live Non è a D’Urso, questa sera, Paola Caruso e la signora Imma che sostiene di essere la madre biologica, scopriranno se sono davvero madre e figlia. Paola e la signora Imma, infatti, si sono sottoposte al test del DNA il cui risutato sarà letto in diretta. “Domani sera apriremo insieme io, Paola Caruso e la speriamo mamma biologica“, ha annunciato Barbara D’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro, però, è solo la prima di una serie di ospiti. Andiamo a scoprire tutti i protagonisti della sesta puntata della traamissione della D’Urso.

Live Non è la D’Urso: in esclusiva le foto di Mark Caltagirone, fidanzato di Pamela Prati

Barbara D’Urso torna ad occuparsi del matrimonio di Pamela Prati. Nel corso del nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso, infatti, saranno mostrate al pubblico in esclusiva le foto di Mark Caltagirone, il fidanzato di Pamela Prati intorno al quae ci sono ancora molti misteri. “Parleremo anche delle nozze di Pamela Prati” – ha annunciato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Siamo in possesso delle foto in cui si vede il viso di Mark Caltagirone. Non si è mai visto e domani sera lo sveleremo e si vedrà chi è realmente“. La conduttrice, poi, in merito alle numerose polemiche nate intorno al matrimonio di Pamela Prati ha promesso che sarà fatta chiarezza intorno a tutta la questione. Per la prima vota, dunque, sarà mostrato il viso di Marl Caltagirone?

Alba Parietti e Vittorio Sgarbi protagonisti delle cinque sfere di Live Non è la D’Urso

Ad infiammare il clima della sesta puntata di Non è la D’Urso saranno sicuramente Alba Parietti e Vittorio Sgarbi che saranno i protagonisti di cinque, infuocate sfere. La Parietti e Sgarbi risponderanno alle domande, ma soprattutto, alle provocazioni dei personaggi che si nasconderanno dietro le famose sfere. Sgarbi, inoltre, non sarà da solo. Per la prima volta, infatti, si presenterà davanti alle teecamere con le figlie ventenni. Nel corso della serata, inoltre, si tornerà a parlare della diatriba della famigia Icardi dopo la decisione di Wanda Nara di querelare la cognata Ivana, concorrente del Grande Fratello 2019.



