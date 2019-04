Loredana Bertè lascia Amici 2019 serale?/ Ecco chi sarà il nuovo giudice

Loredana Bertè dovrà lasciare lo show di Amici 2019, fortunata trasmissione in onda il sabato sera in prima serata su Canale 5. Attenzione però, la nota cantautrice calabrese non dirà addio al programma, ma il suo sarà semplicemente un arrivederci. Al termine del mese in corso, precisamente il prossimo 30 aprile, partirà da Livorno il suo tour nazionale, un impegno preso da tempo a seguito del successo delle sue canzoni più recenti, a cominciare da “Cosa ti aspetti da me”, presentata al festival di Sanremo di quest’anno, e “Questa sera non ti dico no”, pezzo con i Boomdabash dell’anno scorso. «Volevo rassicurare tutti i miei fan – l’annuncio dell’amato giudice di Amici attraverso la propria pagina Instagram – non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI….dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso ma per il resto mi troverete là su quella sedia tutti i sabati fino alla fine del programma…».

LOREDANA BERTÈ, ADDIO AD AMICI?

Un post, quella della cantante, che si è reso necessario a seguito della voce incontrollata delle ultime ore, che parlava di un addio della stessa Bertè ad Amici: ma così non sarà. Resta comunque da capire chi avrà l’onore di sostituire la sorella di Mia Martini nel talent show condotto da Maria De Filippi, e in base a quanto scoperto dai colleghi di Gossip e Tv, non è da escludere che il prossimo giudice rientri in un mini ventaglio di candidati composto da Albano, Ornella Vanoni e Sabrina Ferilli. Il cantante di Cellino ha già svolto il ruolo di giudice e di coach a “The Voice of Italy”, talent musicale di casa Rai, mentre la Vanoni è stata ospite spesso e volentieri nel programma di Maria De Filippi, leggasi la puntata di sabato scorso, ed ha preso parte anche a “Ora o mai più” con Amadeus. Sabrina Ferilli, infine, è stata giudice proprio di Amici dal 2013 al 2016. Il sostituto della Bertè rientrerà quindi in questo trio? Non ci resta che attendere notizie più certe nei prossimi giorni.

