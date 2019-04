Mark Caltagirone, foto del fidanzato di Pamela Prati/ Barbara d’Urso: “le ho, ma…”

Mark Caltagirone è il nome più chiacchierato del momento e non potrebbe essere diversamente se si considera che sposerà Pamela Prati. Anche se in realtà non è per questo motivo che l’imprenditore romano, residente in America, sta facendo discutere tutti i salotti televisivi. Non si conosce infatti il suo volto: per libera scelta ha preferito non rendere pubblica la propria identità. Durante una video intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda questa sera mercoledì 17 aprile 2019, la Prati ha infatti svelato che l’attuale marito le ha concesso di apparire in pubblico solo il giorno delle sue nozze. Uno strappo alle sue regole personali e ferree quindi, visto che Caltagirone ha creato un alone di mistero attorno a sé ben prima che il suo nome venisse accostato a quello della Prati. Ora il mistero sta per essere rivelato: il programma di Barbara d’Urso ritornerà sull’argomento per mostrare alcune immagini inedite dell’imprenditore: “Siamo in possesso delle foto in cui si vede il viso di Mark Caltagirone. Non si è mai visto e domani sera lo sveleremo e si vedrà chi è realmente“, ha detto la d’Urso a Pomeriggio Cinque. Per ora sappiamo solo ciò che ha raccontato la Prati: la rende felice, hanno adottato due bambini e vivranno insieme all’estero. Anche per vivere con maggiore privacy la loro vita familiare.

Pamela Prati difesa dalle sue manager su Mark Caltagirone

Mark Caltagirone ha sollevato non pochi dubbi nel mondo dello spettacolo e nella mente degli italiani. Qualcuno dubita persino che esista, visto che non c’è alcuna traccia fisica della sua presenza. Per i delatori del momento si tratterebbe tra l’altro di un prestanome fittizio usato dall’agenzia di Pamela Prati, che per farle pubblicità avrebbe messo in piedi la pantomima. Ipotesi sempre smentita dalla showgirl, che invece ha ribadito di essere innamorata e decisa a portare avanti la sua relazione. Non ha convinto nemmeno l’intervento delle due manager a Live – Non è la d’Urso durante la puntata della settimana scorsa. In questa sede è emerso qualche particolare, come la relazione che in passato Caltagirone ha avuto con una politica del PD, ma è Fanpage a sganciare la bomba. A quanto pare nei giorni scorsi il giornale è stato contattato da un sedicente avvocato che si è spacciato per il legale di Caltagirone, anche se in precedenza ha finto di essere l’avvocato Della Rocca che difende la Prati. Dietro questa figura ci sarebbe in realtà un numero legato all’agente Pamela Perricciolo che cura gli interessi della showgirl, mentre l’avvocato il vero avvocato Della Rocca ha smentito di essere mai entrato in contatto con la redazione.

