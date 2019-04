Pamela Prati, matrimonio con Mark Caltagirone/ Barbara d’Urso indaga: finto o no?

Pamela Prati ha deciso di adottare la strategia del silenzio stampa, almeno sui social. La nota showgirl che in questi giorni sta facendo discutere stampa e giornali di gossip ha scelto infatti di oscurare il proprio account Instagram e impedire a chiunque, tranne a chi la conosce, di poter ottenere qualsiasi tipo di informazione sul suo conto. Una scelta obbligata soprattutto ora che la Prati, a quanto sembra, si sta per avvicinare al giorno delle nozze. Una cerimonia quanto mai discussa e su cui gravano molti dubbi, soprattutto per l’impossibilità di ottenere informazioni sul suo futuro sposo. Pamela Prati ritornerà al centro della puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, mercoledì 17 aprile 2019, che la settimana scorsa ha già trattato l’argomento più caldo del momento. Non è intervenuta in studio per via di un’esclusiva rilasciata a Verissimo, che a quanto pare la seguirà il giorno del matrimonio o svelerà per primo il volto di Mark Caltagirone, l’uomo che le avrebbe fatto perdere la testa. E qui Barbara D’Urso cala l’asso “abbiamo delle fotografie, di Mark Caltagirone… ma se non fosse lui allora… chi è? Lo capiremo insieme”. “Non sarei una testimone presente“, ha rivelato in queste ore Simona Ventura a Storie Italiane, parlando del fatto che l’amica e collega le avrebbe chiesto di farle da testimone. Dati gli impegni con The Voice ed altri progetti, Super Simo non se l’è sentita di assumere un ruolo così impegnativo, anche se sarà presente al matrimonio.

Le paure di Pamela Prati e il matrimonio con Mark Caltagirone

Pamela Prati non ha mai nascosto di soffrire di attacchi di panico, gli stessi che in passato le hanno impedito di partecipare all’Isola dei famosi. All’epoca la conduttrice era Simona Ventura e la trattativa si è interrotta quando la showgirl si è sentita male mentre si trovava in aeroporto a Fiumicino. In quell’occasione timoniera e showgirl hanno avuto modo di conoscersi meglio e diventare amiche. La Prati ha parlato a lungo delle sue fobie durante un’intervista a Mara Venier, fra cui anche la paura di prendere un aereo. Un problema che a quanto pare sarebbe scomparso grazie al suo rapporto con Mark Caltagirone, l’imprenditore romano di cui è innamorata e che diventerà presto suo marito. Non si tratta della prima volta, ricorda Dagospia, che la showgirl tra l’altro riesce ad avvicinarsi di molto al matrimonio. A quanto pare c’è anche una coincidenza temporale, visto che il primo episodio risale al ’99, quando rivela a Gente di voler sposare Max Bertolani. Dieci anni più tardi riferisce invece a Diva e Donna di voler diventare la moglie di Daniel Sebastian Jabir, un imprenditore dell’Argentina.

