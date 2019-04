Roberta Ruiu a Pomeriggio 5/ L’ex Lollipop criticata per le sue “richieste da diva”

Si parla di capricci da star e di ostentazione di lusso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e, tra gli ospiti di Barbara d’Urso, c’è anche Roberta Ruiu. L’ex Lollipop, che abbiamo recentemente visto mettersi in gioco nel talent Dance Dance Dance, sarebbe infatti perfettamente adatta a questo tema, essendo in questo senso “molto capricciosa”. L’ex cantante, oggi editor del magazine Lampoon, avrebbe infatti molti vezzi e spesso avanzerebbe richieste complicate da accontentare. A raccontarlo è stato il settimanale Spy, che aveva svelato un particolare dietro le quinte della Ruiu. “Sembra che l’ex Lollipop Roberta Ruiu stia facendo impazzire produzione, redazione e reparti trucco e parrucco di Dance Dance Dance.” ha esordito il noto giornale.

ROBERTA RUIU E “LO SHAMPOO FRIZZANTE”

Spy è poi entrato nei dettagli, svelando il particolare vezzo di Roberta Ruiu: “Infatti, ci ricordo che proprio per causa sua il gruppo delle Lollipop si sciolse nei primi anni 2000 per le sue richieste da diva a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’ultimo capriccio? Ha chiesto 10 litri di acqua gassata firmata per farsi lo shampoo. Sapete perché? Voleva una testa voluminosa e frizzante.” Un’indiscrezione che qualche tempo fa ha anche sollevato qualche critica nei confronti dell’ex cantante delle Lollipop. Oggi Roberta Ruiu sarà tra gli ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e chissà che non chiarisca questa vicenda che ha fatto storcere il naso a qualcuno.

