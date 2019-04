SANTIAGO LARA, FIGLIO DI MARADONA/ “Mio padre è Diego Armando” (Live Non è la D’Urso)

Santiago Lara è un altro figlio di Maradona? Ebbene si, dall’Argentina arriva l’ennesimo caso di un possibile figlio del campione di calcio. Durante la puntata di mercoledì 17 aprile 2019 di “Live – Non è la d’Urso“, Barbara d’Urso tornerà così ad occuparsi della famiglia di Diego Armando Maradona con la notizia di un presunto nuovo figlio del Pibe de Oro. Santiago Lara, ospite del programma argentino “Nosotros a la manana” ha rivelato in diretta: “Per me mio padre sarà sempre Marcelo Lara ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, il mio vero papà è presumibilmente Diego Maradona”. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, anche se al momento nessuno ha né confermato né smentito la cosa. Il ragazzo sarebbe nato dalla relazione tra Maradona e Natalia Garat, una giovane ragazza morta precocemente.

Santiago Lara figlio di Maradona?

Naturalmente la notizia di Santiago Lara figlio di Maradona è da prendere con le pinze. Va detto che non è stato effettuato alcun test del DNA e che al momento ad ipotizzare la cosa è stato il ragazzo durante una nota trasmissione sportiva argentina. Anche Fabian Musto, l’avvocato del ragazzo, ha voluto precisare una serie di cose alla stampa argentina: “Non posso dire nulla di preciso per rispetto delle figure coinvolte ma stiamo chiudendo il negoziato per iniziare un ricorso legale sulla sua filiazione, ci sono le condizioni giuste per andare avanti”. Nel 2005 Natalia Garat, la mamma di Santiago Lara, si era già mossa avviando una causa per filiazione; una causa che è stata bruscamente sospesa a causa della morte della donna. Ora che Santiago Lara ha superato la maggiore età, la causa per filiazione può riprendere il suo corso. Bisognerà fare ed attendere i risultati del test del Dna per confermare o meno la presunta paternità di Maradona.

Maradona padre di Santiago Lara?

Se il test del Dna dovesse confermare la paternità di Diego Armando Maradona, l’ex calciatore del Napoli diverrebbe padre per la decima volta. Maradona, infatti, è già padre di nove figli nati da diverse relazioni: Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana, Diego Fernando più i tre di Cuba. Una notizia che sicuramente renderebbe felice l’ex Pibe de Oro che dopo una brillante e straordinaria carriera nei campi di calcio, ha proseguito come tecnico allenando anche la Nazione di Calcio Argentina. Al momento Maradona allena la squadra del Dorados, che gioca nel campionato messicano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA