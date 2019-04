Uomini e Donne/ Stefano Pastore contro Gemma: “Voleva visibilità!” (Trono Over)

La querelle tra Gemma Galgani e Stefano Pastore sembrava essere ormai un capitolo chiuso. Invece il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha deciso di rispondere e dire la sua, una volta per tutte, attraverso un’intervista rilasciata alle pagine del magazine di Uomini e Donne. Gemma ha parlato di un’attrazione da parte sua, che avrebbe anche provato a baciarla, eppure la versione data da Stefano è ben diversa. “Gemma sapeva sin dall’inizio che mai e poi mai io sarei potuto diventare l’uomo della sua vita. – esordisce il cavaliere, che tiene a ribadire – Mai! Le mie donne sono sempre state dai cinque ai dodici anni più giovani di me e fortunatamente mi posso permettere di scegliere. Quando ho ricevuto il numero di Gemma l’ho accettato per galanteria. Punto.” La Galgani si sarebbe quindi illusa sulle reali intenzioni dell’affascinante cavaliere.

STEFANO CONTRO GEMMA: “VOLEVA VISIBILITÀ!”

E Stefano Pastore, infatti, lo ribadisce alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, dove ritiene che quanto accaduto sia stato una sorta di strategia della Galgani. “credo che Gemma si fosse creata tutto un suo film che andasse a suo vantaggio. – ammette il cavaliere, che motiva – Infatti, penso che mi abbia lasciato il numero proprio perché sapeva che comunque l’avrei accettato, avendo capito che ero una persona molto serie ed educata, per poi usare questo elemento a suo vantaggio in trasmissione.” La conclusione è allora dura: “Quindi chi voleva visibilità era lei e non io. Se avessi saputo che si sarebbe alzato un simile polverone, me ne sarei guardato molto bene dall’accettare il suo numero”. Come replicherà Gemma a queste accuse?

