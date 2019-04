Uomini e Donne/ Teresa e Andrea a Bali: viaggio d’amore e novità (Trono Classico)

Un lieto fine inaspettato quello arrivato per Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Uomini e Donne. Un percorso tormentato che ha però portato alla nascita di un bellissimo amore. “Sono innamorato di Teresa e non mi succedeva da diversi anni di provare emozioni così.” ha ammesso Andrea alle pagine del Magazine di Uomini e Donne nella prima intervista di coppia. L’ex corteggiatore ha però raccontato che il primo “ti amo” non è arrivato come lui avrebbe voluto: “il giorno prima avevamo avuto una piccola incomprensione e la mattina seguente, quando ci siamo riappacificati, non sono riuscito a trattenermi e gliel’ho confessato al telefono. Mi sono odiato per averlo fatto in quel modo, ma sentivo da giorni il bisogno di farlo e non ho potuto evitarlo. Tra di noi c’è qualcosa di viscerale.”

TERESA E ANDREA: VIAGGIO D’AMORE A BALI

Sono ormai un ricordo lontano alle le incomprensioni che Andrea Dal Corso ha avuto con la famiglia di Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, racconta: “Andrea piace a tutti, soprattutto a mio cognato. La mia famiglia si è ricreduta, perché vedono quello che sta facendo per me e vogliono la mia felicità. Anche mio padre lo approva”. Teresa infatti racconta di una lettera scritta da Andrea al padre e da lui molto apprezzata. Intanto, Andrea e Teresa hanno deciso di allontanarsi anche da critiche e occhi indiscreti per godersi qualche giorno da soli in un vero e proprio paradiso terrestre. La coppia è atterrata da alcune ore a Bali, dove trascorrerà la prima vacanza d’amore. D’altronde proprio Andrea aveva dichiarato: “Ora abbiamo bisogno di viverci senza distrazioni intorno e di scappare da tutto e tutti. Vogliamo stare insieme 24 ore su 24 in un posto in cui le persone non sono interessate a curiosare nelle nostre vite.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA