Valentina Vignali lecca il petto a Kikò Nalli/ Video, strigliata dal Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello 2019 si surriscalda sempre di più. Questa volta, protagonisti di un momento a luci rosse sono stati la cestista Valentina Vignali e l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli. L’episodio piccante si è consumato la scorsa notte, in occasione del gioco “obbligo o verità” che ha visto il coinvolgimento di altri concorrenti. Tra baci e confessioni, all’improvviso è giunta anche una richiesta particolare da parte di Daniele a Valentina, ovvero quella di leccare il petto di Kikò Nalli. L’ex di Laudoni non si è tirata indietro ma anzi ha commentato: “Guardate che io lo faccio senza problemi. Guardate. […] Io ho fatto quello che mi avete chiesto, apprezzate. Comunque profumava di bucato”. Anche Kikò non ha disdegnato affatto la provocazione, alzandosi la maglia e contribuendo così a far portare a termine alla sua compagna di avventura il compito che le era stato dato. Pur in imbarazzo, l’hairstylist sembra aver apprezzato molto ma entrambi i concorrenti sono stati prontamente ripresi dal Grande Fratello che li ha richiamati in Confessionale.

VALENTINA VIGNALI LECCA IL PETTO A KIKÒ NALLI: RIMPROVERATI DAL GF

La noia inizia a farsi sentire nella Casa più spiata d’Italia ed anche per questo alcuni inquilini hanno deciso di sottoporsi al classico gioco “obbligo o verità”, un ‘must’ del Grande Fratello. Peccato però che i due protagonisti del siparietto “hot” siano stati ben presto strigliati proprio dal GF che li ha richiamati all’ordine invitandoli in Confessionale. Una volta usciti, Valentina Vignali e Kikò Nalli non hanno voluto riferire ai loro compagni di avventura cosa il Grande Fratello gli ha detto. E’ probabile che lo stesso abbia chiesto ad entrambi massima discrezione sulla loro conversazione privata. Sicuramente l’episodio potrebbe aver destato qualche perplessità anche nel nuovo fidanzato di Valentina, mentre Kikò può dirsi più che tranquillo dal momento che dopo la fine del matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne oggi si dichiara single. Entrambi tuttavia potrebbero essere stati rimproverati dagli autori del reality, mentre Mila Suarez ha ironizzato: “Ma allora non va bene liccare li tet*e? Uffa”.





