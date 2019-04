Viola Valentino, Francesco Mango a Riccardo Fogli/ “Scusa, ti invito al matrimonio”

Viola Valentino torna ospite presso gli studi di “Storie Italiane” su Rai Uno. La nota cantante, attrice ed ex modella, ex moglie di Riccardo Fogli dei Pooh, ha esordito nella sua intervista parlando della sua malattia: «Sto da Dio». Ha svelato di avere un tumore ma di non essersi affatto arresa: «Io sto benissimo, scusate ma sto da Dio, ho vissuto dei pregiudizi per la mia malattia, i gestori hanno paura quando tu dici che hai un tumore, ma è una cosa superata… Nella vita ci sono persone intelligenti ed altre un po’ meno, anche a noi artisti capitano i drammi, e l’importante è superarle: quando sei sereno è bello poterlo dire perché così dai alla forza alle persone che ne hanno bisogno». Superato il momento “dolore”, si torna a parlare del fidanzato di Viola Valentino, Francesco, che non aveva preso benissimo la richiesta di Riccardo Fogli dell’annullamento alla Sacra Rota del loro matrimonio, durante il periodo di malattia della stessa cantante: «E’ una cosa di 4 anni fa – specifica lei – io ci rimasi male per la questione della Sacra Rota. Francesco è un istintivo, se lui ti ci deve mandare ti ci manda ma poi gli passa tutto».

VIOLA VALENTINO A STORIE ITALIANE

Quindi la trasmissione passa il video di scuse di Francesco, che si rivolge così a Riccardo: «Vorrei chiedere scusa perché ho usato una parola inappropriata nei suoi confronti, saremmo contenti io e Viola di invitare te e Karin a settembre al nostro matrimonio, vi abbraccio forte, spero di vederti presto».

E tornando su Riccardo Fogli, la Valentina spiega: «Lui ormai si è rifatto la sua vita, ha sofferto molto nel periodo de L’Isola, l’ho visto molto provato perché lo conosco da una vita. Ci siamo sentiti via messaggi e gli ho cercato di dargli forza e mi ha ringraziato del pensiero. Gli ho scritto che ero preoccupata per lui – ha proseguito la Valentino – e lui mi ha detto che sta piano-piano riprendendosi e di stare tranquilla. Riccardo è una persona per bene e buona».

